Vernieuwde Honda Civic is er nu eindelijk voor Nederland

Er is al ruim een jaar een gefacelifte Honda Civic, maar in Nederland is die er nog altijd niet. Wél is de vernieuwde Honda Civic nu officieel aan de Nederlandse consument voorgesteld.

De huidige generatie Honda Civic heeft het in Nederland niet makkelijk gehad. Het model beleefde zijn Europese publieksdebuut in maart 2022 en werd enkele maanden later in Nederland geïntroduceerd, maar was kort daarna door grote internationale vraag plots niet meer leverbaar. Medio vorig jaar keerde de Honda Civic eindelijk terug naar ons land, met flink hogere prijzen dan daarvoor. Kort daarop stelde Honda in thuisland Japan al doodleuk een vernieuwde Honda Civic voor. Nu is die eindelijk ook aan de Nederlandse consument voorgesteld, maar daarbij blijft het vooralsnog.

Honda omschrijft zoals AutoWeek al eerder deed wat de facelift voor noviteiten naar de Civic brengt. In een notendop: de vernieuwde Honda Civic heeft een nieuwe voorbumper zonder mistlampen en tussen de koplampen en de overigens ook vernieuwde grille tref je nu een stukje kunststof in carrosseriekleur aan. Verder zijn er nieuwe lichtmetalen wielen, nieuwe lakkleuren en van diverse uitvoeringen is de uitrusting en afwerking verbeterd of aangepast. Aan de hybride aandrijflijn sleutelt Honda niet en die levert gewoon weer 184 pk.

Volgens Honda is de vernieuwde Civic vanaf september 2025 in heel Europa verkrijgbaar. Het opmerkelijke is dat de kalender toch echt al november aangeeft. Vooralsnog kunnen we je in ieder geval nog niet vertellen wanneer de vernieuwde Honda Civic exact in Nederland leverbaar is. Prijzen zijn er evenmin. We zijn in afwachting van een reactie van Honda.

De pre-faceliftversie van de Honda Civic werd onlangs €5.000 goedkoper en is er vanaf €38.150. Daarover lees je hier meer.

