Vernieuwde Ford Puma strekt de benen: elektrische versie op komst

In 2019 keerde bij Ford de modelnaam Puma terug. De naam, die ooit werd gebruikt voor een kleine coupé op Fiesta-basis, hangt inmiddels al bijna vier jaar achterop een compacte cross-over met Fiesta-genen. Die kleine hoogpotige, die sinds het verdwijnen in het compacte segment voor Ford de kar moet trekken, wordt spoedig gefacelift en op deze spionageplaten is die vernieuwde Puma in testkostuum te zien.

Je kunt vinden wat je wilt van een Ford Puma die een compacte cross-over en geen driedeurs hebbedingetje meer is, maar vaststaat dat Ford er behoorlijk goede zaken mee doet, ook in Nederland. Waar de originele Ford Puma van 1998 tot 2002 goed was voor 1.600 registraties in ons land schopte de huidige generatie Puma het in zijn eerste Nederlandse verkoopjaar al tot 2.235 geregistreerde exemplaren. In de kleine vier jaar die de Puma in Nederland op de markt is, zijn er al ruim 9.000 stuks van gekentekend. Vorig jaar vonden maar liefst 3.044 stuks daarvan een Nederlands baasje. Zo goed als de Fiesta het dat jaar deed (3.213 stuks), deed de Puma het niet, maar groot is het verschil inmiddels niet meer. Nu de Fiesta niet meer wordt gebouwd, wordt de rol voor de Puma alleen nog maar groter. Niet gek dus dat Ford het model graag actueel houdt met een facelift.

De bijpuntsessie die de Puma ondergaat, wordt geen heftige. De cross-over krijgt ogenschijnlijk vernieuwd bumperwerk aan zowel voor- als achterzijde en de koplampen lijken een nieuwe lichtsignatuur te krijgen. Aan het gaaswerk in de grille te zien is dit ingepakte testexemplaar uitgevoerd als ST-Line. Het milde van de facelift lijkt Ford te compenseren door met de facelift – of kort erna – een volledig elektrische aandrijflijn naar de Puma te brengen. Verder verwachten we kleine optische verbeteringen in het interieur, onder meer op het gebied van infotainment.

Mogelijk krijgt de elektrische Puma dezelfde elektrische aandrijflijn als de E-Transit Courier en de E-Tourneo Courier. Dat betekent dat mogelijk een 136 pk sterke elektromotor de voorwielen gaat aandrijven. We verwachten dat Ford de vernieuwde Puma in het eerste halfjaar van 2024 op de markt brengt.