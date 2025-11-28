Vernieuwde Ford Mondeo gaat voor traditioneel

Wacht even Krijgsman. 'De Ford Mondeo wordt toch niet meer verkocht?'. Dat klopt. Althans, de allerlaatste voor Europa bestemde Fords Mondeo rolden op 4 april 2022 van de band in het Spaanse Valencia. Ver buiten Europa bestaat de Mondeo nog wel, al is dat een model dat niets met de Mondeo deelt zoals je die in Nederland kon kopen. Het gaat om een sedan die door het Chinese samenwerkingsverband Changan Ford wordt gebouwd. AutoWeek kon je die Mondeo enkele maanden voor zijn officiële debuut al laten zien en een kleine vier jaar later rijdt de vernieuwde versie het Chinese podium op.

In autoland zijn er diverse designtrends die bij heel veel merken tot uiting komen. Van de op de achterzijde uitgeschreven merknaam tot met elkaar verbonden achterlichten en over twee verdiepingen verdeelde verlichting aan de voorzijde. Ook de Mondeo had aan de voorzijde over meerdere lagen uitgesmeerde verlichting, maar doet daar nu afstand van. De vernieuwde Ford Mondeo heeft aan weerszijden van het front 'gewoon' enkele lichtunits waarin zowel de led-dagrijverlichting als het dim- en grootlicht is ondergebracht. De grille ertussen heeft een nieuwe invulling gekregen en is zelfs anders van vorm. Hetzelfde geldt voor de voorbumper die eromheen is geboetseerd. De ledstrip die de bovenste lichtunits voorheen met elkaar verbond, heeft daarbij het veld moeten ruimen.

De wijzigingen aan de achterzijde zijn kleiner van aard. De achterlichten behouden hun basisvorm en hebben een nieuwe lichtsignatuur. Ook hier is de bumper vernieuwd, al springt dat minder in het oog dan aan de voorzijde. Het interieur heeft geen noemenswaardige vernieuwingen ondergaan. De Ford Mondeo komt in China onder meer beschikbaar met een 260 pk sterke 2.0 viercilinder benzinemotor. Voorheen was er ook een 190 pk sterke 1.5 en stonden er hybride versies met zo'n 210 tot 310 pk op het menu.

Nog wat triviale weetjes om mee af te sluiten: deze Chinese Ford Mondeo wordt in diverse landen in het Midden-Oosten als Taurus verkocht. In thuisland China heeft de Mondeo ook een cross-broertje dat Mondeo Sport heet. Die verscheen in eerste instantie als Evos op de lokale markt.

In de markt voor een Ford Mondeo? Dan ben je in Nederland natuurlijk aangewezen op eerdere generaties van het model. In het uitgebreide aanbod van tweedehands auto's vind je zo'n 200 gebruikte Fords Mondeo. Keuze zat, toch?