De Dacia Spring is vernieuwd en biedt meer dan ooit en ook nog eens voor minder geld. AutoWeek heeft de prijzen van de vooral technisch grondig vernieuwde Dacia Spring.

In een onbedwingbare vernieuwingsdrift heeft Dacia onlangs al zijn modellen vernieuwd of van nieuwe techniek voorzien. Van de Sandero tot de Duster en van de Jogger tot de Bigster. Ook de Dacia Spring profiteerde van nieuwigheden. De enige elektrische Dacia werd op technisch vlak namelijk sterk verbeterd. De 45 pk en 65 pk sterke aandrijflijnen maakten plaats voor 70 pk en 100 pk sterke smaken. Dat lees je goed: de minst potente Spring is nu al krachtiger dan de vorige topversie. Beide nieuwe krachtbronnen zijn zomaar even zo'n 55 procent sterker dan de motoren die ze vervangen. De vernieuwde Dacia Spring is niet alleen een stuk krachtiger, maar ook goedkoper.

De 70 pk sterke Dacia Spring Electric 70 is er als Essential vanaf €18.000. Daarmee ligt de vanafprijs van de Spring €900 lager dan voorheen. Belangrijke kanttekening daarbij: de nieuwe instapversie is bij de minst potente Dacia Spring voortaan de nieuwe en lager gepositioneerde Essential-uitvoering. Voorheen begon het Spring-feestje bij de Expression-uitvoering. Helaas voor de zomermaanden: de Dacia Spring Essential heeft geen airco. Daarvoor moet je uitwijken naar de Expression. De Dacia Spring Electric 70 kost als Expression nu €19.800. Dat is dus €900 meer dan een gelijk uitgevoerde Spring voor de vernieuwingsronde was.

Wil je de 100 pk sterke Dacia Spring Electric 100? Dan kun je slechts voor één uitvoering gaan. Die heet Extreme en kost €20.800. Die topversie is op zijn beurt weer €100 goedkoper dan vorige en beduidend minder krachtige topversie.

Nieuwe accu, onveranderd bereik

De Dacia Spring heeft niet alleen nieuwe en sterkere elektromotoren, maar heeft ook een nieuwe accu. De 26,8 kWh NMC-accu maakt plaats voor een 24,8 kWh LFP-accu. Die heeft een iets kleinere capaciteit, maar het elektrisch bereik van de elektrische Dacia is met 225 kilometer onveranderd. Snelladen kon eerder met maximaal 30 kW, nu met 40 kW ongeacht de gekozen uitvoering. Een verbetering van dik dertig procent dus. Een DC-laadvermogen van 40 kW is in het huidige EV-landschap natuurlijk niet indrukwekkend, maar vergeet niet dat de Dacia Spring de goedkoopste elektrische auto van Nederland is.

De 45 pk sterke Spring had maar liefst 26,2 seconden de tijd nodig om van 80 naar 120 km/h te versnellen. De nieuwe 70 pk sterke instapversie haalt daar 16 tellen van af kan het nu in 10,3 seconden. De 100 pk sterke Spring versnelt in 6,9 seconden van 80 naar 120 km/h, terwijl de 65 pk sterke versie daar 14 tellen de tijd voor nodig had. De 70 pk sterke variant behaalt vanuit stilstand in 12,3 seconden de 100 km/h, de 100 pk variant in minder 9,6 seconden. Niet eerder scoorde de Spring een 0-100-tijd van onder de tien seconden.

De vernieuwde Spring heeft een verstevigde basis die de auto stijver moet maken. Verder is de rembekrachtiging herzien, is er voor het eerst een stabilisatorstang van de partij en zijn de schokdempers anders afgesteld. Verder zijn er nieuwe 15-inch wielen, terwijl de Spring voorheen wielen had met een diameter van maximaal 14 inch.

Prijzen Dacia Spring - januari 2026

Vermogen Uitvoering Vanafprijs Spring Electric 70 70 pk - 137 Nm Essential €18.000 Spring Electric 70 70 pk - 137 Nm Expression €19.800 Spring Electric 100 100 pk - 137 Nm Extreme €20.800

Hier bekijk en lees je meer over de vernieuwde Dacia Spring.