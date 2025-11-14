Net als de Dacia Sandero krijgt ook de Dacia Jogger een facelift en daar hoort ook de komst van nieuwe aandrijflijnen bij. AutoWeek heeft de prijzen van de vernieuwde Dacia Jogger.

Onlangs kan AutoWeek je de prijzen van de vernieuwde Dacia Sandero melden voordat Dacia er zelf ruchtbaarheid aan gaf en ditmaal tillen we de vernieuwde Dacia Jogger om dezelfde reden op het digitale podium. De relatief voordelige stationwagon krijgt net als de Sandero vernieuwde verlichting en strakgetrokken bumpers. Belangrijker zijn de nieuwe aandrijflijnen die Dacia naar de Jogger brengt.

De goedkoopste Dacia Jogger kostte voorheen €24.500 en had de 100 pk sterke Eco-G 100 geheten aandrijflijn waarmee je zowel benzine als lpg kunt tanken. De vernieuwde Dacia Jogger kost minimaal €24.900 en is in absolute zin dus iets duurder. De Eco-G 100-hardware is echter omgewisseld voor de Eco-G 120 geheten aandrijflijn. Dat is geen 1.0 meer, maar een 1.2 driecilinder die 120 pk op de been brengt. Daar komt bij dat de gastank 8,8 liter groter is dan voorheen en voortaan 48,8 liter lpg lust. Net als voorheen geldt de vanafprijs voor de Expression-uitvoering en voor de variant met vijf zitplaatsen.

De TCe 110-benzinemotor blijft behouden, al is die er vanaf nu enkel nog in combinatie met de Expression-uitvoering. Die is met zijn vanafprijs van €28.100 wel €500 duurder dan voorheen. Nieuw is de mogelijkheid om een Dacia Jogger met automaat te rijden zónder dat je daar een hybride aandrijflijn voor moet hebben. De Eco-G 120 is er namelijk niet alleen met handbak, maar voor het eerst ook met automaat. Een Jogger Eco-G 120 met automaat is er enkel als Extreme en kost €30.500.

Ook over de genoemde hybride aandrijflijn is er nieuws. De 140 pk sterke Hybrid 140 geheten variant met 1.6 wordt vervangen voor de sterkere Hybrid 155 die in de Duster debuteerde en die ook in de Bigster te krijgen is. Die heeft geen 1.6, maar een 1.8 viercilinder benzinemotor. De Dacia Jogger Hybrid 155 is in Expression-trim niet duurder of goedkoper dan voorheen. Knap gedaan. Ga je voor de Extreme-uitvoering, dan moet je op een prijsverhoging van €800 rekenen.

Limited Edition

Om de introductie van de vernieuwde Dacia Jogger extra onder de aandacht te brengen, introduceert Dacia van de zevenpersoonsversie een Limited Edition. Die is er in combinatie met de TCe 110-benzinemotor, met de Eco-G 120 met automaat én met de Hybrid 155-aandrijflijn. De Limited Edition is gebaseerd op de Extreme en biedt zaken als Around View Monitor, automatisch grootlicht, een inductielader, een uitgebreid multimediasysteem met navigatie, elektrisch inklapbare zijspiegels én een gratis kleur naar keuze.

Prijslijst Dacia Jogger - november 2025

Aandrijflijn Transmissie Vermogen Uitvoering Vanafprijs Dacia Jogger - vijf zitplaatsen Eco-G 120 (lpg) Handbak, 6 versn. 120 pk Essential €24.900 Dacia Jogger - vijf zitplaatsen Eco-G 120 (lpg) Handbak, 6 versn. 120 pk Expression €26.900 Dacia Jogger - vijf zitplaatsen Eco-G 120 (lpg) Handbak, 6 versn. 120 pk Extreme €28.700 Dacia Jogger - vijf zitplaatsen Eco-G 120 (lpg) Automaat, 6 versn. 120 pk Extreme €30.500 Dacia Jogger - vijf zitplaatsen TCe 110 Handbak, 6 versn. 110 pk Expression €28.100 Dacia Jogger - vijf zitplaatsen Hybrid 155 Automaat, 6 versn. 155 pk Expression €30.000 Dacia Jogger - vijf zitplaatsen Hybrid 155 Automaat, 6 versn. 155 pk Extreme €31.800 Dacia Jogger - zeven zitplaatsen Eco-G 120 (lpg) Handbak, 6 versn. 120 pk Expression €27.900 Dacia Jogger - zeven zitplaatsen Eco-G 120 (lpg) Handbak, 6 versn. 120 pk Extreme €29.700 Dacia Jogger - zeven zitplaatsen Eco-G 120 (lpg) Automaat, 6 versn. 120 pk Extreme €31.300 Dacia Jogger - zeven zitplaatsen TCe 110 Handbak, 6 versn. 110 pk Expression €29.100 Dacia Jogger - zeven zitplaatsen Hybrid 155 Automaat, 6 versn. 155 pk Expression €31.000 Dacia Jogger - zeven zitplaatsen Hybrid 155 Automaat, 6 versn. 155 pk Extreme €32.800 Dacia Jogger - zeven zitplaatsen TCe 110 Handbak, 6 versn. 110 pk Limited Edition €31.800 Dacia Jogger - zeven zitplaatsen Eco-G 120 Automaat, 6 versn. 120 pk Limited Edition €32.200 Dacia Jogger - zeven zitplaatsen Hybrid 155 Automaat, 6 versn. 155 pk Limited Edition €33.700

Meer gecharmeerd van de eerdere Joggers? Kijk dan vooral naar de tweedehands exemplaren van de Dacia Jogger tussen de occasions op AutoWeek, dat zijn er namelijk heel wat! Een gebruikte Dacia Jogger is er al vanaf minder dan €13.000!