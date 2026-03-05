Zo'n vijf jaar na de introductie van de Cupra Born is het meer temperamentvolle neefje van de Volkswagen ID3 vernieuwd. Met een strakkere verpakking, stoerder bumperwerk en vooral een groter bereik gaat hij er weer tegenaan.

Highlights vernieuwde Cupra Born

Nieuwe voor- en achterkant

Groter instrumentarium, terugkeer fysieke knoppen

Voortaan tot 600 kilometer bereik

De Cupra Born stamt uit de tijd dat Cupra als van Seat losgeweekt automerk nog in de kinderschoenen stond. Recentere modellen als de Tavascan en de Terramar hebben - net als de aanstaande Raval straks - een volledig eigen carrosserie en delen vrijwel geen uiterlijkheden met auto's van Volkswagen of Seat. De Cupra Born heeft wél een duidelijk Volkswagen-neefje: de ID3. Gelukkig voor de Born bleef de opmerkelijk en ietwat ontsierende 'bult' op de voorklep van de ID3 hem bespaard, al zorgden de volledig eigen voor- en achterzijde voor meer onderscheid. De Volkswagen ID3 staat (weer) een facelift te wachten. Ditmaal is zijn spannender alternatief van Cupra eerder!

Cupra Born: van voor...

Is de Cupra Born helemaal herboren? Dat niet, maar hij is wel gemoderniseerd en loopt wat uiterlijk betreft helemaal in de pas met de huidige en nabije modellen van het merk. De tekstuele tour begint aan de voorzijde, waar de nieuwe koplampen je tegemoet schijnen. Net als in de kijkers van de Terramar en Formentor en de gefacelifte Leon kom je er drie driehoeken in tegen. Niet alleen de invulling van de koplampen is nieuw, ook de vorm van de lichtunit is anders. Voortaan duikt er een uitloper - waarin één van de led-driehoeken is ondergebracht - de bumper in. Ga je voor topversie VZ, dan krijg je voortaan Matrix-ledverlichting.

Ook die bumper is nieuw. Er zijn nieuwe verticale luchtgeleiders op de hoeken, compleet met aangezette welving erboven. Daar komt nog bij dat de koelopening lager in het front groter is geworden en dat het koperkleurige sierelement aan de onderzijde daarvan naar buiten toe minder hoog oploopt. Interessant: Cupra lijkt inmiddels zo zelfverzekerd dat het zijn modelnaam niet meer uitschrijft in een strip tussen de koplampen. Enkel het logo zorgt voor genoeg herkenbaarheid, een keuze die gezien het verkoopsucces van Cupra helemaal zo gek niet is.

...naar achteren

De driehoekige irisjes waarmee de vernieuwde Born je aanstaart, begluren je ook aan de achterzijde. In de vernieuwde achterlichten nemen we in de breedte uitgesmeerde driehoeken waar. Het Cupra-logo is voortaan in led-vorm opgenomen in de achterlichtbalk, het centraal in de achterklep op een sokkeltje geplaatste vorige exemplaar houdt een eeuwige siësta. Net als voorop vinden we ook aan de achterzijde van de Cupra Born een nieuwe bumper. Het exemplaar van sportieve topuitvoering VZ - vooralsnog de enige versie waar we foto's van hebben - heeft voortaan een diffuser die optisch uit twee helften bestaat. Aan weerszijden ervan treffen we de voortaan verticaal georiënteerde reflectoren. Vergeten we bijna de zijkant. Daar zien we nieuw lichtmetaal én portiergrepen die voortaan verlicht zijn. Dat voorkomt misgrijpen in het donker, mocht je dat normaliter overkomen.

Cupra Born vanbinnen: fysieke knoppen zijn terug

Binnenin de Cupra Born zijn er geen wereldschokkende wijzigingen. Wat er wél verandert, is goed nieuws. In de Cupra Born zit namelijk een fonkelnieuw stuurwiel, ditmaal met fysieke druktoetsen en zelfs een draaiwieltje voor het volume. Een heel verschil met de aanraakgevoelige druktoetsen en sliders van eerder. Opnieuw bedien je de cruise control en het volume op de linker spaak van het stuur. Ditmaal zit er ook een knop om direct naar het menu van de rijassistentiesystemen te gaan. Fijn!

Meer knoppenpret: wie de achterste zijruiten wil openen of sluiten, kan daar nu gewoon een volledig voor die functie in het leven geroepen knop voor gebruiken. Vroeger heel normaal, maar de Cupra Born moest het net als auto's als de Volvo EX30 met slechts twee raamknoppen doen die zowel de voorste als achterste zijruiten bedienen. De keuze daartussen maakte je door eerst op de 'Rear' toets te drukken. Knopverlies is er echter ook: het knoppeneilandje aan de linkerzijde van het instrumentarium moet het zonder toetsen voor de voorruitontwaseming en achterruitverwarming doen.

Dat brengt ons bij het instrumentarium zelf: dat is vernieuwd en is met een diagonaal van 10,25 inch aanzienlijk groter dan het 5,3 inch metende vorige exemplaar. Het infotainmentsysteem is weer 12,9 inch groot, maar draait voortaan op fonkelnieuwe software van Google: Android Operating System.

De Cupra Born heeft verder nieuwe deurpanelen, compleet met nieuwe sfeerverlichting en koperkleurige accenten. Passagiers op de achterbank profiteren van de komst van een setje uitstroomopeningen van het ventilatiesysteem.

Groter bereik en One Pedal Driving

De Cupra Born was er met 204 pk, met 231 pk en als sportieve VZ met 326 pk. De 204 pk sterke variant met 59 kWh (netto) accu maakt plaats voor een 190 pk sterke aandrijflijn met 58 kWh accu. Het bereik van deze variant is met 450 kilometer groter dan dat van z'n voorganger (427 kilometer). Hoe rap je met deze variant kunt snelladen, zegt Cupra nog niet.

De aandrijflijn met 231 pk sterke elektromotor blijft behouden, maar die is er ditmaal enkel met 79 kWh accu. Het elektrisch bereik van die variant bedraagt zo'n 600 kilometer. Snelladen kan met 185 kW. Absolute topversie VZ is terug van weggeweest. Ook die heeft een 79 kWh accu en combineert die met een 326 pk sterke elektromotor. Het bereik: ook zo'n 600 kilometer!

Wie de Cupra Born graag met één pedaal bedient, kan dat voortaan dankzij de toevoeging van One Pedal Driving.

Vernieuwde Cupra Born eind mei in Nederland

De eerste exemplaren van de vernieuwde Cupra Born komen naar verwachting eind mei naar Nederland. Prijzen en specificaties voor de Nederlandse markt volgen in aanloop naar de marktintroductie. Sinds 2021 zijn er in Nederland bijna 8.000 Cupra's Born geregistreerd. Daarmee is het met afstand de populairste auto van Cupra.