Vernieuwde BMW X5 en X6: eerste prijzen

Enkele dagen geleden maakten de vernieuwde BMW X5 en X6 kennis met het daglicht. De twee SUV's kregen een nieuw front én een nieuw interieur aangemeten, terwijl de X5 ook nog eens nieuwe achterlichten ontving. Maar ook op technisch vlak was er nieuws. Zo maakt de voorheen xDrive45e geheten plug-in hybride aandrijflijn van de X5 plaats voor de meer capabele xDrive50e en zijn voortaan alle benzine- en dieselmotoren verbeterd voorzien van mild-hybride techniek. AutoWeek heeft al de eerste prijzen van de vernieuwde BMW X5 en X6.

BMW X5 en X6: specificaties en prijzen

Het leveringsgamma van de gefacelifte BMW X5 start met de plug-in hybride versie: de xDrive50e. Die is vooralsnog alleen als speciale introductieversie Launch Edition te bestellen en kost €96.512. Deze aandrijflijn bestaat uit een 313 pk sterke 3.0 zes-in-lijn die 27 pk krachtiger is dan machine die hij vervangt. De elektromotor die in de automaat is geïntegreerd is met 197 pk maar liefst 84 pk potenter dan die in de xDrive45e. Het systeemvermogen bedraagt 490 pk en 700 Nm. In 4,8 tellen zit je ermee op een snelheid van 100 km/h. In elektromodus kun je tot een snelheid van 140 km/h rijden en de volledig elektrische actieradius bedraagt dankzij de accu met een nettocapaciteit van 25,7 kWh een riante 94 tot 110 kilometer.

Daarboven staat de xDrive40i, een aandrijflijn die zowel in de X5 als X6 is te krijgen. De xDrive40i is voortaan een 380 pk en 520 Nm sterke zescilinder die 47 pk en 70 Nm sterker is dan de motor die hij vervangt. Daar komt bij dat het 48v mild-hybride systeem nog eens tijdelijk extra Nm's toevoegt. De X5 xDrive40i kost minstens €111.138, voor de BMW X6 xDrive40i ben je €117.767 kwijt.

Dieselen kan in de X5 en X6 met de xDriv30d. Deze vernieuwde dieselmotor jis voortaan goed voor 286 pk pk en 650 Nm en is dankzij mild-hybridehulp in staat om tijdelijk 298 pk en 650 Nm naar alle vier de wielen te sturen. De BMW X5 xDriv30d kost €117.145, de X6 xDrive30d staat voor €123.195 in de orderboeken

Net als eerder bij de X7 vervangt de M60i de M50i. Deze M Performance-variant heeft een nieuwe 4.4 V8 die 530 pk en 750 Nm opwekt. De SUV's schieten er in iets meer dan 4 tellen mee naar een snelheid van 100 km/h. De BMW X5 M60i kost €167.433, de als M60i uitgedoste X6 wisselt vanaf €172.507 van eigenaar.

Prijslijst BMW X5 en X6