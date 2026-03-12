Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Vernieuwde BMW 7-serie wordt ‘bijna compleet nieuw’

Heftige facelift

2
BMW 7-serie teaser
Jan Lemkes
2

De facelift die BMW klaarstoomt voor de 7-serie, wordt niet zomaar een ‘Life-cycle impulse’. BMW belooft een ‘bijna nieuwe’ auto, al hebben we dat eerder gezien bij dit merk.

De lancering van de huidige BMW 1-serie was een bijzondere. BMW blijft volhouden dat het hier om een compleet nieuwe generatie gaat, terwijl iedereen met een beetje autokennis kan zien dat het hier om een (weliswaar zeer uitgebreide) facelift gaat. Ja, bijna alle carrosseriedelen zijn nieuw, maar de basis blijft zichtbaar ongewijzigd.

Zo ver als bij die 1-serie gaat BMW nu niet, maar de aanstaande facelift van de 7-serie wordt evengoed zeer ingrijpend. BMW-CEO Oliver Zipse noemt de nieuwe 7-serie bij de vandaag gepresenteerde jaarcijfers een bijna compleet nieuwe auto, die vol zit met technologie van de geheel nieuwe ‘Neue Klasse’-modellen (iX3). Zipse laat ook meteen een teaser zien van de 7-serie, die zijn imposante neus in grote lijnen mag houden. Binnen die grote lijnen wordt echter alles anders, want zowel de indeling van de gigantische grille als de indeling en vorm van de lichtunits zal wijzigen.

Een eerste glimp van die nieuwe vormgeving zien we in de bovenstaande teaser, maar eerdere spionagebeelden laten ook al wat zien.

2 Bekijk reacties
BMW BMW 7-serie

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

BMW 745e High Executive M-Sport | Glasdak | CoPilot | Massage | Soft Close | Harman Kardon | HUD | Laser | Ambient Air | DAB | Achteras besturing | Geïsoleerd glas | Etc.

BMW 745e High Executive M-Sport | Glasdak | CoPilot | Massage | Soft Close | Harman Kardon | HUD | Laser | Ambient Air | DAB | Achteras besturing | Geïsoleerd glas | Etc.

  • 2019
  • 121.629 km
€ 42.950
BMW 760Li |Pano|Massage|HUD|Dealeronderhouden|Bomvol!

BMW 760Li |Pano|Massage|HUD|Dealeronderhouden|Bomvol!

  • 2012
  • 147.344 km
€ 32.694
BMW 740i

BMW 740i

  • 2009
  • 129.429 km
€ 18.445

Lees ook

Nieuws
BMW 5-serie

Opnieuw terugroepactie BMW: in Nederland duizenden auto's terug vanwege brandgevaar

Vergelijkende test
BMW 750iL (E38) vs Audi A8 6.0 W12

Audi kwam 13 jaar na BMW met sterke 12-cilinder, maar 750iL heeft krachtig wapen tegen overmacht W12

Nieuws
BMW 735i (E32) 1987

Deze limo's en sedans uit de jaren 80 en 90 stijgen het meest in waarde

Nieuws
BMW 7-serie

Deze BMW 7-serie bereikt in het nieuwe jaar een jubileum - In het wild

Nieuws
Spyshots BMW 7-serie

Goed voor de fans: BMW 7-serie behoudt heftig front

Gerelateerde forum topics

Lezersreacties (2)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.