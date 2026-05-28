De sterk vernieuwde BMW 7-serie en i7 zijn in diverse varianten te bestellen en dat betekent dat we je de eerste prijzen kunnen vertellen. Op het allerlekkerste moet je alleen nog even wachten.

De BMW 7-serie en de elektrische i7 werden in april dit jaar flink vernieuwd. Hoewel je goed moet kijken om daar aan de buitenkant iets van te zien, veranderden er wel degelijk zaken aan het exterieur. Kijk maar eens goed naar de verlichting aan voor- en achterzijde, de bumpers en zelfs de motorkap. De wijzigingen die BMW in het interieur van het 7-duo doorvoerde, waren nog ingrijpender. Het oude dashboard is eruit gesloopt; ervoor in de plaats zit een cockpit die je vast herkent van Neue Klasse-nieuwkomer BMW iX3 (en i3). Nu druppelen de eerste prijzen van de grondig vernieuwde BMW 7-serie op de mat.

De elektrische BMW i7 is er als 50 xDrive vanaf €127.971. Die is met 455 pk net zo sterk als de 50 van voor de facelift, al heeft hij nu vierwielaandrijving in plaats van achterwielaandrijving. Voor meer vermogen kun je bij de 544 pk sterke i7 60 xDrive terecht. Die kost €152.050. De sterkste en tegelijk meest dynamische i7 is als vanouds de M70 xDrive. Die biedt 680 elektropaarden en kost minimaal €195.740.

Liever een benzinemotor? Dan kun je vooralsnog bij slechts één variant terecht: de 740 xDrive. Die heeft een mild-hybride 3.0 zes-in-lijn die je op 400 pk trakteert. Je bent er minimaal €150.258 voor kwijt. Later dit jaar komen de plug-in hybride versies. Er komt een 489 pk sterke 750e en een 612 pk krachtige M760e. Die hebben allebei een zescilinder. BMW durft het zelfs nog aan om een versie met dieselmotor naar Nederland te halen. Nog heftiger: er komt een vooralsnog niet nader belichte M Performance-versie met V8! Ook die komt naar Nederland. Bereid je alvast voor: de fiscus zet daar vast gretig zijn tanden in.

