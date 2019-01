Vernieuwde BMW 7-serie toont front

Het is inmiddels 3,5 jaar geleden dat BMW de eerste exemplaren van de huidige 7-serie produceerde en dat betekent dat de topsedan klaar is voor een facelift. Audi's A8 is niet lang geleden van een volledig nieuwe generatie voorzien en Mercedes-Benz heeft zijn toplimo, de S-klasse, ook al bijgewerkt. Uit de eerste spionagebeelden viel al op te maken dat de Siebener geen wereldschokkende maar toch ingrijpende uiterlijke aanpassingen ondergaat. Nu is te zien wat die wijzigingen precies behelzen voor het vooraanzicht van de 7-serie.

De 7-serie krijgt een werkelijk gigantische grille mee, een exemplaar met enorme 'aan elkaar gegroeide' nieren dat sterk doet denken aan de reusachtige snuit van de X7. De koplampen zijn platter dan voorheen en dat moet de vernieuwde 7-serie een agressievere blik geven.

Op motorenvlak verwachten we geen enorme wijzigingen. Het is vooral het binnenste van de 7-serie waar de noviteiten te vinden zullen zijn. BMW monteert waarschijnlijk een volledig digitaal instrumentenpaneel en een nieuw stuurwiel in zijn topsedan en het infotainmentsysteem wordt uiteraard helemaal actueel gemaakt. Of BMW ook de autonome functies van de topsedan uitbreidt, is nog niet zeker, maar het is wel aannemelijk.