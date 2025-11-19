Vernieuwde Alfa Romeo Tonale is goedkoper dan het origineel

De Alfa Romeo rijdt binnenkort met een vernieuwde snoet en met nieuwe prijzen de Nederlandse showrooms binnen. Hoe de vernieuwde Alfa Romeo Tonale eruitziet, wisten we al. Wat hij gaat kosten, kunnen we je nu ook vertellen.

Medio oktober maakten we virtueel kennis met de vernieuwde Alfa Romeo Tonale en inmiddels hebben we er zelfs al mee kunnen rijden. Nu zijn ook de prijzen bekend. Goed nieuws voor wie er nu een overweegt: de vanafprijs van de vernieuwde Tonale ligt lager dan voorheen.

De Alfa Romeo Tonale is er als simpelweg Tonale geheten instapper vanaf €46.700. Voor de facelift kostte de SUV minimaal €49.950, al kreeg je dan wel direct een Business Edition geheten uitvoering. Wie de instapper te min vindt, kan uiteraard voor een van de andere uitvoeringen gaan. De vernieuwde Tonale is er als Ti vanaf €49.900, kost als Sport Speciale €51.900 en mag als Veloce vanaf €52.650 mee naar huis.

Ongeacht de gekozen uitvoering krijg je een 270 pk sterke plug-in hybride aandrijflijn. Daarmee moet de Tonale het voortaan met 10 pk minder doen. Volgens Alfa Romeo is de vermogensafgifte sneller en gelijkmatiger en is de overschakeling tussen benzinemotor en elektromotor minder merkbaar. Of dat daadwerkelijk zo is, lees en bekijk je in deze test.

Prijslijst Alfa Romeo Tonale - november 2025

Uitvoering Vanafprijs Tonale €46.700 Ti €49.900 Sport Speciale €51.900 Veloce €52.650

Is een nieuwe Alfa Romeo Tonale je te duur, of wil je toch écht die 280 plug-in hybride pk's? Kijk dan vooral even in het uitgebreide aanbod van tweedehands auto's op AutoWeek.nl. Daar tref je namelijk 137 gebruikte Alfa's Tonale aan, waaronder zelfs een variant met dieselmotor!