Vernieuwd: de grootste Suzuki die eigenlijk een Toyota is

Lang niet elke Suzuki is een Suzuki. Zo is de Across natuurlijk een Toyota RAV4 en was de Swace een Corolla Touring Sports. Nu is de allergrootste Suzuki die van Toyota wordt geleend vernieuwd. We hebben het dan natuurlijk over de Suzuki Landy.

Suzuki en Toyota wisselen onderling heel wat modellen uit. Er worden diverse modellen van Suzuki door Toyota verkocht en andersom verkoopt Suzuki een handjevol modellen van Toyota. De Across is daar in Nederland een voorbeeld van, evenals de inmiddels niet meer leverbare Swace. De grootste van Toyota geleende Suzuki is nu aangescherpt: de Landy. De Suzuki Landy is feitelijk een Toyota Noah waar Suzuki zijn eigen logo's op heeft geplakt.

De zo'n 4,7 meter lange MPV met twee schuifdeuren krijgt een subtiel vernieuwd front, al blijft van subtiliteit weinig sprake. Net als de Toyota Noah heeft ook de Landy een werkelijk gigantisch hekwerk in zijn snuit. De grille en het bumperwerk eromheen zijn samen met de lichtsignatuur vernieuwd. Interessanter voor wie een groot gezin heeft of geregeld met kinderen en diens vriendjes en vriendinnetjes op pad gaat: de Landy is er voortaan als achtzitter.

De Suzuki Landy is er met voorwielaandrijving en met vierwielaandrijving en heeft altijd een hybride aandrijflijn. Zijn vanafprijs in Japan: omgerekend zo'n €20.700. Heel veel verwacht Suzuki er zelf overigens niet van. Het mikt erop jaarlijks 1.200 exemplaren te kunnen verkopen. Dat de Landy nu is vernieuwd, is niet heel verrassend. Kort geleden ging het origineel immers onder het mes.