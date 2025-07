De Tesla Model Y was in juni weer de populairste nieuwe auto in Nederland, maar in tegenstelling tot vorig jaar was het dat dit jaar vooral vaak niet. Het gaat dit jaar in Nederland niet alleen minder goed met de Model Y, heel Tesla doet het dit jaar tot nu toe aanzienlijk slechter. Zo zijn er in de eerste zes maanden van dit jaar in Nederland 6.881 nieuwe Tesla's geregistreerd. De registraties zijn daarmee bijna gehalveerd. In de eerste helft van 2024 werden immers nog 13.396 Tesla's op kenteken gezet. Niet alleen in Nederland doet Tesla het dit jaar minder goed. Wereldwijd zijn de leveringen namelijk behoorlijk afgenomen.

In het eerste kwartaal van dit jaar leverde Tesla wereld al 13 procent minder auto's af dan in hetzelfde kwartaal van 2024. Ook in het tweede kwartaal is het aantal leveringen weer lager uitgevallen. Tesla leverde in die periode 384.122 auto's af, dat waren er 13,5 procent minder dan in het tweede kwartaal vorig jaar. Kijken we naar het eerste halfjaar van 2025, dan zien we dat Tesla wereldwijd 720.803 auto's heeft afgeleverd. Dat waren er bijna 110.000 stuks minder dan in het eerste halfjaar van 2024. Het gaat om een procentuele daling van 13,2 procent.

Modellen

Van de 384.122 auto's die Tesla in het tweede kwartaal van dit jaar afleverde, waren er maar liefst 97,3 procent (373.728 stuks) een Tesla Model 3 of Model Y. De resterende 2,7 procent komt voor rekening van de Model S en Model X (10.394 stuks). In het tweede kwartaal van 2024 waren de Model S en Model X samen goed voor een aandeel van 4,7 procent van de leveringen. De Model S en Model X zijn dus een nog kleinere rol gaan spelen.

Over het eerste halfjaar van 2025 waren de Model 3 en Model Y goed voor 697.528 leveringen en dus een aandeel van 96,8 procent. In het eerste halfjaar van 2024 betrof dat aandeel 95,4 procent.