Verkoopcijfers januari: wederom een flinke daling

De verkoop van nieuwe auto's krijgt, niet geheel onverwacht, opnieuw een flinke tik. In januari 2022 zijn er 11,2 procent minder auto's verkocht dan in diezelfde maand vorig jaar. En dat was al geen beste maand.

Wie had gehoopt dat de verkoop van nieuwe auto's in 2022 weer zou aantrekken, moet nog even geduld hebben. Januari was op dat vlak nog geen beste maand. Sterker zelfs, de Bovag en de Rai Vereniging, waar we de cijfers aan danken, melden dat het sinds zij de verkoopcijfers rapporteren (2007) niet zo'n beroerde januarimaand is geweest. Er werd ten opzichte van januari 2021 een min van 11,2 procent opgetekend, terwijl de verkopen die maand ook al op 20,04 minder uitkwamen dan een jaar eerder.

Afgelopen maand zijn er 30.984 nieuwe personenauto's geregistreerd. Opvallend gegeven: ongeveer een tiende daarvan was volledig elektrisch, ruim 3.000 stuks. Volgens de Bovag is dit te verklaren door de nieuwe subsidiepot die zowel particuliere als zakelijke EV-kopers kunnen aanspreken. Vooral onder particulieren heeft dit tot een behoorlijke impuls geleid, want zo'n twee derde van de in januari verkochte elektrische auto's werd door een particulier gekocht of via private lease voor de deur gezet.

We kunnen met zo'n slechte eerste verkoopmaand wel stellen dat de verkoop van nieuwe auto's in 2022 voorlopig nog geen teken van herstel vertoont. Februari zal het niet ineens een wezenlijk ander beeld opleveren. De brancheorganisaties gaan op zijn minst uit van een moeizaam eerste halfjaar, onder meer vanwege het voortdurende chiptekort. Over heel het jaar gezien rekenen Bovag en Rai Vereniging alsnog op betere cijfers dan in 2021, al zal die verbetering dan dus vooral in het tweede halfjaar moeten komen. De brancheorganisaties ramen nu de verkoop van 390.000 nieuwe personenauto's in 2022, waar de teller vorig jaar op 323.000 stuks bleef steken.

Merken en modellen

Opnieuw was Volkswagen het best verkochte merk in Nederland, met enige afstand gevolgd door Toyota. Opvallend is vooral de best verkochte auto van januari, dat was namelijk de Peugeot 2008. Daarbij zal ongetwijfeld ook meespelen dat daarvan een elektrische versie is, de e-2008. Ook de nog kakelverse Toyota Yaris Cross deed het erg goed, dus dat is een bemoedigende start voor de hoogpotige broer van de Yaris. Verder zullen ze bij Mini erg tevreden zijn met de vierde stek, want de Mini zien we niet vaak zo hoog staan in de verkoopcijfers.

Populairste automerken januari 2022

Merk Aantal nieuwe auto's verkocht Marktaandeel Volkswagen 3.074 9,9 procent Toyota 2.439 7,9 procent Peugeot 2.089 6,7 procent Kia 2.064 6,7 procent Renault 1.899 6,1 procent

Populairste modellen januari 2022