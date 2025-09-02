Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Verkoop van gebruikte auto's neemt toe

Steeds meer EV's verhandeld

Volkswagen Polo TDI
Lars Krijgsman

Er zijn in augustus meer tweedehands auto's verkocht dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van Bovag. De populairste gebruikte auto is een bekende en is afkomstig uit Duitsland.

In augustus zijn door autobedrijven aan particulieren en tussen particulieren onderling 164.724 gebruikte auto's verkocht. Dat waren er 2,3 procent dan in augustus vorig jaar. Vegen we de cijfers over de eerste acht maanden van dit jaar op een hoop, dan komen we op een onvoorstelbaar aantal van 1.430.381 verkochte occasions. Dat waren er 4,3 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Van alle tweedehands auto's die dit jaar al aan particulieren zijn verkocht, was 4,4 procent een volledig elektrische. In dezelfde periode vorig jaar lag dat aandeel op 3,9 procent. Het aandeel van hybride auto's nam toe van 12,2 naar 15,5 procent.

Populairste tweedehands auto's - augustus 2025

Merk en modelAantal
1Volkswagen Polo5.612
2Volkswagen Golf5.235
3Opel Corsa3.396
4Ford Fiesta2.858
5Toyota Aygo2.821

De Volkswagen Polo was de populairste occasion in augustus, gevolgd door grote broer Golf. De Opel Corsa, Ford Fiesta en Toyota Aygo staan op achtereenvolgens plekken drie, vier en vijf. Volkswagen was het populairste merk (20.681 stuks), gevolgd door Peugeot (11.388 stuks), Toyota, Opel en Ford.

Populairste merken tweedehands markt - augustus 2025

MerkAantal
1Volkswagen20.688
2Peugeot11.388
3Toyota10.697
4Opel10.185
5Ford10.126
Plaats een reactie
Tweedehands auto

Lees ook

Autotest
Laatste Ferrari V12's met handbak

Zo moeilijk maar leuk is zelf schakelen in de laatste Ferrari V12's met handbak

Klassiekers
MG Metro 1300 Turbo

Een vergeten GTI met ONK als deze MG Metro Turbo is zeldzaam leuk - Liefhebber gezocht

Nieuws
Nissan Silvia

Aan deze Nissan Silvia wordt vast maar weinig uitgegeven - In het wild

Koopgids
compacte SUV Crossover

Dit zijn de vijf beste compacte SUV & Crossover occasions tot € 15.000

Nieuws
Alfa Romeo 166

Deze Alfa Romeo 166 gaat iemand heel blij maken - Liefhebber gezocht

Lezersreacties (0)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.