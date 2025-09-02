Verkoop van gebruikte auto's neemt toe

Er zijn in augustus meer tweedehands auto's verkocht dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van Bovag. De populairste gebruikte auto is een bekende en is afkomstig uit Duitsland.

In augustus zijn door autobedrijven aan particulieren en tussen particulieren onderling 164.724 gebruikte auto's verkocht. Dat waren er 2,3 procent dan in augustus vorig jaar. Vegen we de cijfers over de eerste acht maanden van dit jaar op een hoop, dan komen we op een onvoorstelbaar aantal van 1.430.381 verkochte occasions. Dat waren er 4,3 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Van alle tweedehands auto's die dit jaar al aan particulieren zijn verkocht, was 4,4 procent een volledig elektrische. In dezelfde periode vorig jaar lag dat aandeel op 3,9 procent. Het aandeel van hybride auto's nam toe van 12,2 naar 15,5 procent.

Populairste tweedehands auto's - augustus 2025

Merk en model Aantal 1 Volkswagen Polo 5.612 2 Volkswagen Golf 5.235 3 Opel Corsa 3.396 4 Ford Fiesta 2.858 5 Toyota Aygo 2.821

De Volkswagen Polo was de populairste occasion in augustus, gevolgd door grote broer Golf. De Opel Corsa, Ford Fiesta en Toyota Aygo staan op achtereenvolgens plekken drie, vier en vijf. Volkswagen was het populairste merk (20.681 stuks), gevolgd door Peugeot (11.388 stuks), Toyota, Opel en Ford.

Populairste merken tweedehands markt - augustus 2025