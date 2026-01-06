De wereldwijde groei in de verkoop van elektrische auto's vertraagt dit jaar naar verwachting. Dit komt doordat China subsidies afbouwt, Europa twijfelt over het uitfaseren van verbrandingsmotoren, en Amerikaanse fabrikanten en beleidsmakers hun plannen voor elektrische auto's bijstellen.

Onderzoeksbureau BloombergNEF verwacht dat er dit jaar 24,3 miljoen elektrische personenauto's verkocht worden, een stijging van slechts 12 procent ten opzichte van 2025. Dat is aanzienlijk zwakker dan de 23 procent groei van de verkoop vorig jaar.

In de VS wordt pas in 2027 of 2028 een herstel in de verkopen verwacht. "Hoewel de langetermijnvooruitzichten voor voertuigen op batterijen positief blijven, is er geen verhaal voor 2026 dat echt reden geeft tot veel optimisme", zegt een onderzoeker van Boston Consulting Group. Doordat de Trump-regering een deel van de belastingvoordelen voor consumenten stopzette en de brandstofnormen versoepelde, is de Amerikaanse markt voor elektrische auto's gekelderd.