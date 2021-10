Verkoop tweedehands auto's gaat als een speer

De verkoop van nieuwe personenauto's heeft betere tijden gekend , maar de occasionmarkt draait als een tierelier. Uit cijfers van de Bovag en RDC blijkt dat er in de eerste negen maanden van dit jaar al meer dan 1 miljoen tweedehands auto's zijn verkocht. Niet eerder werd de grens van 1 miljoen verkochte occasions in de eerste 9 maanden van een kalenderjaar gehaald.

In de eerste negen maanden van dit jaar hebben autobedrijven maar liefst 1.022.021 tweedehands personenauto's verkocht. Dat zijn er 5,5 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het is voor het eerst dat er vakhandel in de eerste 9 maanden van een kalenderjaar door de grens van 1 miljoen verkochte occasions breken.

De grote vraag naar gebruikte auto's is goed te verklaren. Autoproducenten ondervinden grote last van het wereldwijde tekort aan computerchips. Auto's zijn beperkt uit voorraad leverbaar en op nieuwe exemplaren moet je lang wachten. Dat heeft de interesse in occasions aangewakkerd en het ziet er niet naar uit dat die vraag snel gaat dalen. Ook speelt mee dat de vraag naar individueel vervoer als gevolg van de pandemie groter is geworden.

Van alle in de eerste drie kwartalen van dit jaar door autobedrijven verkochte occasions, had ruim 80 procent een benzinemotor. Het gaat om ruim 820.000 auto's. Vorig jaar waren dat er op dit moment 790.000. Zoals verwacht neemt de interesse in auto's met een dieselmotor verder af. Van de in de eerste 9 maanden van vorig jaar verkochte gebruikte personenauto's had nog 12 procent een dieselmotor onder de kap, nu ligt dat percentage op een kleine 10 procent (103.000 stuks). Afgelopen 9 maanden zijn 23.000 tweedehands elektrische auto's verkocht. Dat zijn er maar liefst 2,5 keer zo veel als de 9.400 exemplaren van vorig jaar op dit moment. RDC en de Bovag nemen ook een stijging van de vraag naar plug-in hybride occasions waar. In de eerste drie kwartalen van dit jaar werden 25.000 gebruikte plug-ins verkocht, 15.000 meer dan in diezelfde periode vorig jaar.

Hoewel de vakhandel meer tweedehands auto's heeft verkocht, is de handel tussen particulieren fors afgenomen. Particulieren verhandelden in de eerste 9 maanden van dit jaar onderling 515.000 auto's, 9 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar.