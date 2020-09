'Verkoop nieuwe auto's Nederland naar niveau jaren 60'

Je kon afgelopen voorjaar een speld horen vallen bij de dealers en hoewel het weer aantrekt, is er al een flinke klap uitgedeeld. Het economisch bureau van ING verwacht dat dit jaar de verkoop van nieuwe auto's blijft steken op pakweg 340.000 stuks. Dat is een daling van een krappe 25 procent ten opzichte van vorig jaar. Om het in perspectief te zetten: ING meldt dat 2020 daarmee op het laagste punt sinds de jaren 60 blijft steken. Een eerdere verwachting van Bovag kwam nog uit op 350.000 stuks en daarmee zou het inderdaad nog nét boven het niveau van 1969 uitkomen. Dat jaar werden 349.588 nieuwe auto's verkocht, een punt waar we in de jaren die volgden alleen maar boven zijn gebleven. 2020 vormt waarschijnlijk de eerste uitzondering.

Het is niet alleen maar kommer en kwel, want ING houdt rekening met een herstel in 2021. Uiteraard heeft de 'eerste golf' hier de meeste schade aangericht en in een gunstig scenario houden we het sindsdien enigszins teruggekeerde bezoek aan de dealer vanaf nu weer vast. Toch zullen ondanks verwacht herstel op de lange termijn zaken de verkoop wel blijven drukken, verwacht ING. Het meer thuiswerken speelt daarin een grote rol, maar ook de werkeloosheid als gevolg van de crisis. Ook kan een lang sluimerend virus op de lange termijn roet in het eten blijven gooien, bijvoorbeeld bij het langer uitblijven van een vaccin of een andere wijze om het virus de kop in te drukken. De mate waarin het consumentenvertrouwen terug veert en hoe de economie deze klap oppakt, speelt uiteraard ook mee. Genoeg onzekerheden nog. ING verwacht dan ook dat de gevolgen in de verkoop van nieuwe auto's mogelijk tot in 2023 voelbaar zijn.

Occasions vangen klap deels op

Hoewel Nederlanders nieuwe auto's meer in de showroom laten staan, is het op de markt voor gebruikte auto's juist drukker geworden. Dit heeft, zoals al vaker benoemd, voor een belangrijk deel te maken met een switch van het OV naar eigen vervoer. Die juist toegenomen vraag compenseert voor dealers enigszins de klap van de ingezakte vraag naar nieuwe auto's. Daarbij rijden we ook nog eens steeds ouder. Maar liefst 24 procent van de auto's is ouder dan 15 jaar. In 2010 was dat nog 13 procent. Er is vanwege het ouder wordende wagenpark ook nog steeds aardig wat werk in de werkplaats. Dit 'dempt de klap' van de nieuwe verkoop enigszins in de cijfers: over het hele jaar houdt ING rekening met een omzetdaling van 10 procent voor de gehele autobranche.

Toch kan ook op dit vlak op de lange termijn zwaar weer verwacht worden. Als Nederlanders steevast minder kilometers maken, zal er ook minder vaak onderhoud nodig zijn en blijft men mogelijk nóg langer rustig doorrijden met oude auto's. Dan kan het ook op de occasionmarkt en in de werkplaats juist opvallend rustig gaan worden.