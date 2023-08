Verkoop nieuwe auto's in EU trekt verder aan

De verkoop van nieuwe auto's in de EU is ook in juli verder aangetrokken. Dat blijkt uit cijfers van brancheorganisatie ACEA. Nog altijd blijft het wel achter bij de verkopen in het laatste pre-coronajaar, 2019.

De verkoopcijfers van nieuwe personenauto's in alle EU-landen zijn bekend voor de maand juli. ACEA becijfert dat er in totaal 851.156 nieuwe personenauto's zijn geregistreerd, 15,6 procent meer dan vorig jaar in die maand. Het is wel minder dan in juni van dit jaar, toen er nog ruim een miljoen exemplaren een eerste baasje vonden. Ook blijft het achter bij de verkopen in 2019, het jaar dat nog altijd als belangrijke graadmeter wordt gezien omdat corona en later het chiptekort toen nog geen roet in het eten gooiden. Vergeleken met juli van dat jaar blijven de verkopen nog 22 procent achter.

Van de belangrijke automarkten groeide die van Spanje het hardst, namelijk met 21,9 procent. Ook in Italië ging het hard, met 20,9 procent. Frankrijk en Duitsland noteerden iets bescheidener groeipercentages; respectievelijk 15,8 procent en 13,6 procent. In Nederland nam de verkoop overigens harder toe dan in al die landen; hier hadden we te maken met maar liefst 30,6 procent groei, zo bleek begin deze maand al.

Vorige maand was er nog sprake van een opvallende verschuiving bij de aandrijving van nieuw verkochte personenauto's. Toen haalden volledig elektrische auto's voor het eerst auto's met enkel een dieselmotor in. In juli zakten verhoudingsgewijs de volledig elektrische auto's echter weer iets terug en nam het aandeel dieselauto's iets toe, waardoor de rollen weer omgedraaid zijn. Auto's met enkel een benzinemotor zijn nog altijd veruit het populairst, gevolgd door hybride auto's en dieselauto's. Minstens 83,4 procent van de nieuw verkochte personenauto's heeft nog een brandstofmotor aan boord.