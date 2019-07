Verkoop Groupe Renault afgenomen

Groupe Renault heeft in de eerste zes maanden van dit jaar 6,7 procent minder auto's verkocht dan in diezelfde periode vorig jaar. De groep klopt zich op de borst door te melden dat de automarkt in het eerste halfjaar van dit jaar 7,1 procent is gekrompen.

Hoewel Groupe Renault in de eerste zes maanden van dit jaar met 1.938.579 verkochte auto's minder nieuwe auto's heeft verkocht dan in die periode vorig jaar, blijft het marktaandeel van de groep met 4,4 procent gelijk. In Europa daalden de verkopen met 2,5 procent. Dacia verkocht met 311.024 exemplaren niet eerder zo veel auto's in een halfjaar. Het Roemeense merk zag z'n verkoop met 10,6 procent toenemen. De Franse autogroep zegt dat de Zoe in Europa 44,4 procent vaker over de toonbank ging dan in de eerste zes maanden van vorig jaar. Ook de Kangoo EV werd met 4.653 verkochte exemplaren vaker besteld (+30,7 procent).

Het Russische Lada boerde met 174.186 verkochte personenauto's zo'n 2,5 procent beter dan in de eerste zes maanden van 2018. Het marktaandeel in Rusland ligt op maar liefst 21 procent. Renault Verkocht in Rusland 9,1 procent minder auto's.

In Turkije waren de cijfers roder gekleurd. Daar lag de verkoopdaling op 44,8 procent. In Argentinië was zelfs een daling van 50,2 procent waar te nemen. Daarbij heeft Renault de stekker getrokken uit zijn Iraanse activiteiten, iets dat ook niet optimaal is voor de verkoopcijfers. In Brazilië nam de verkoop na jarenlange dalingen weer toe en wel met 10,5 procent. In China is met een daling van 23,7 procent een forse afname in de verkopen te zien.

Groupe Renault zegt dat het, in tegenstelling tot in het eerste halfjaar van dit jaar, in de tweede helft van 2019 wél nieuwe modellen op de markt brengt. Zo verschijnen onder andere de nieuwe Clio en de vernieuwde Zoe op de Europese markt en kan men in onder andere Rusland straks de Arkana bestellen.