De verkoop van volledig elektrische auto’s is flink aan het dalen in de Verenigde Staten. De verkoopdaling van april blijkt geen éénmalige terugval, maar wordt voortgezet in mei.

In mei 2025 verlieten er in de VS 5,9 procent minder volledig elektrische auto’s de showroom dan in dezelfde maand vorig jaar, meldt Automotive News op basis van cijfers van S&P Global. De batterij-elektrische auto was daarmee als geheel goed voor een Amerikaans marktaandeel van 7,1 procent. De daling van de verkoopcijfers neemt daarmee ook nog toe, want in april werden er ‘slechts’ 4,4 procent minder EV’s verkocht in Amerika. Dat was toen de eerste maandelijkse (jaar-op-jaar) daling sinds februari 2024, blijkt uit de data.

Bij het bespreken van de EV-situatie in de VS kan Tesla niet onbesproken blijven, want dat merk is nog altijd oppermachtig op de Amerikaanse markt voor elektrische auto’s. Tesla was in mei goed voor 42.861 verkochte auto’s, veel meer dan de 8.389 EV’s die nummer twee Chevrolet wist te slijten. Terwijl dat aantal voor Chevrolet echter een groei van liefst 122 procent betekende, moest Tesla genoegen nemen met 12 procent minder dan vorig jaar.

Voor de dalende populariteit van Tesla’s in 2025 zijn meer redenen te bedenken dan een kleinere vraag naar EV’s, maar toch is de aanhoudende daling van de EV-verkopen in de VS wel opvallend. Het vormt bijvoorbeeld een scherp contrast met de situatie in Europa (EU+EFTA+VK) waar in mei liefst 27,2 procent meer EV’s werden verkocht dan vorig jaar. Over de eerste vijf maanden samen komt die met 27,8 procent zelfs nog iets hoger uit, blijkt uit cijfers van de Europese brancheorganisatie ACEA. Dit alles is op zijn beurt weer totaal anders dan vorig jaar, toen in oktober juist bleek dat er in de VS méér, en in Europa mínder EV's waren verkocht.