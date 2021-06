Verkoop bedrijfsauto's nog niet op niveau van voor corona

In totaal werden in mei van dit jaar 165.363 bedrijfsauto's op kenteken gezet. Dat is 51,3 procent meer dan in mei vorig jaar. Vorig jaar zat de markt in een behoorlijke dip, dus die stijging is niet heel gek. Ten opzichte van mei 2019, nog voordat de markt werd geraakt door de coronacrisis, zijn er 30.000 minder bestelauto's, vrachtwagens en bussen op kenteken gezet. Binnen alle categorieën is nu een stijging te zien: de verkoop van lichte bedrijfswagens steeg met 49,6 procent, de verkoop van zware vrachtwagens steeg procentueel gezien het hardst met 74,9 procent.

Sinds de jaarwisseling zijn er dit jaar 838.941 bedrijfsauto's verkocht, een stijging van 44 procent ten opzichte van de eerste vijf maanden van 2019. Pakken we alleen de cijfers van Nederland erbij, dan zien we met name in mei een sterkere groei dan in Europa. In mei zijn er namelijk 7.178 bedrijfsauto's op kenteken gezet, 81,6 procent meer dan in 2019. Met name de lichte bedrijfsauto's zijn hier belangrijk, want daarvan zijn er 6.188 geregistreerd. Over de eerste vijf maanden van dit jaar steeg de verkoop met 23,5 procent naar 39.161 bedrijfsauto's. De sterkste stijger op Europees niveau is Spanje, waar in mei 89,6 procent meer bedrijfsauto's over de toonbank gingen dan vorig jaar.