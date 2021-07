Aston Martin's SUV stuwt verkopen

Aston Martin kan positief terugkijken op de eerste zes maanden van het jaar. Het merk verkocht meer dan drie keer zoveel auto's dan in het eerste halfjaar van 2020, een toename die vooral te danken is aan de DBX, de SUV van het Aston Martin. Dat neemt niet weg dat Aston Martin nog steeds rode cijfers draait.

De Aston Martin DBX was in de bovengenoemde periode goed voor meer dan de helft van de leveringen van Aston Martin. Het merk verkocht 1.595 exemplaren van de SUV op een totaal aantal van 2.901 afgeleverde auto's. De Vantage werd 670 keer verkocht, de DB11 en DBS bleven met 610 exemplaren niet ver achter. Wel is het veelzeggend dat de verkoop van de DBX de rest van het aanbod van Aston Martin ruim overstijgt. De omzet bedroeg in het eerste halfjaar 498,8 miljoen pond, omgerekend € 585 miljoen. In 2020 was dat nog 146 miljoen pond (€ 171 miljoen).

Aston Martin is ondanks de gegroeide omzet nog steeds verlieslijdend. Het brutoverlies bedraagt het afgelopen halfjaar 90,7 miljoen pond (€ 106 miljoen). Dat is een fors bedrag, maar vorig jaar draaide Aston Martin in dezelfde periode nog een verlies van ruim 227 miljoen pond (€ 266 miljoen). In dat licht bezien lijkt Aston Martin in ieder geval op de goede weg. Voorzitter Lawrence Stroll, de Canadese miljardair die vorig jaar instapte bij het merk, stelt dat de toegenomen vraag laat zien dat Aston Martin op de goede weg is.

De komende jaren staat er veel te gebeuren bij Aston Martin. Het merk bereidt zich voor op een elektrische toekomst en brengt meerdere hypercars met middenmotor uit: de Valkyrie, Valhalla en de Vanquish Vision Concept, die net als de Valkyrie en Valhalla een middenmotor heeft en weer wat lager op de ladder staat. In de tweede helft van dit jaar levert Aston Martin de eerste exemplaren van de Valkyrie af, in 2023 moet de Valhalla op de markt verschijnen.