Verkeersellende Amsterdam iets minder? Coentunnel twee dagen eerder heropend

Open na grootschalig onderhoud

Verkeer Amsterdam, A2 aansluiting A10

De Tweede Coentunnel in Amsterdam gaat zaterdag om 15.00 uur na negen weken weer open voor het verkeer. Weggebruikers zouden eigenlijk pas maandag weer gebruik kunnen maken van de tunnel in de A10 West, maar de werkzaamheden zijn eerder klaar dan verwacht.

Rijkswaterstaat verbeterde vanaf 12 juli de brandwerendheid van de tunnel met onder meer extra hittewerende platen. Het asfalt is vervangen en verlichting en camera's zijn vernieuwd. Omdat de wanden zijn gecoat, is de tunnel nu lichter dan voorheen.

De soms forse vertragingen door werkzaamheden rond Amsterdam zijn desondanks nog niet voorbij. Zondag is er verkeershinder op de A10 Noord. Een tijdelijke extra rijstrook van dat deel van de ring naar de A8 wordt zondag verwijderd. Het verkeer wordt omgeleid via knooppunt Zaandam.

Vanaf vrijdag 19 september is de A10 Oost dicht tussen de knooppunten Watergraafsmeer en Amstel. Tot maandag 6 oktober vervangt Rijkswaterstaat daar onder meer het asfalt.

