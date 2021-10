Verkeersdrukte als vanouds: 'Hebben we niets geleerd?'

Afgelopen week herleefden 'oude' tijden op de weg als het gaat om verkeersdrukte. Waar de Mobiliteitsalliantie al voor waarschuwde, lijkt realiteit te worden: we vervallen in oude gewoonten.

Het was erg druk op de weg afgelopen week. De eerste week sinds het versoepelde thuiswerkadvies leverde meteen de drukste spitsen in dik anderhalf jaar tijd op. Terug naar het niveau van voor de coronacrisis. Er was nog wel een verschil zichtbaar: de drukte is wat meer gespreid over de dag. Toch kijkt de Mobiliteitsalliantie met lede ogen toe wat er gebeurt. Waarvoor het onlangs nog waarschuwde, lijkt uit te komen. "Alle waarschuwingen ten spijt, het lijkt alsof wij niets van de coronacrisis hebben geleerd," aldus Steven van Eijck, voorzitter van de Mobiliteitsalliantie.

"We zien dat mensen zich meer gaan verplaatsen nu de samenleving steeds verder wordt heropend. Wij hameren al geruime tijd op het belang van meer flexibiliteit door reizigersstromen beter te spreiden: spreiding in tijd en spreiding in vervoersmiddelen", benadrukt de voorzitter. Volgens de Mobiliteitsalliantie is het essentieel dat er meer concrete afspraken worden gemaakt tussen werkgevers, werknemers en overheden over thuiswerken en spreiding van reistijden.

De Mobiliteitsalliantie stelt dat de praktijk nog achterblijft bij de eerder uitgesproken intenties: 'Uit eerder onderzoek van de Mobiliteitsalliantie bleek al dat een meerderheid van de ondervraagden voor flexibilisering van werk-, school en reistijden is als daarmee de drukte op de wegen en op termijn ook weer in het openbaar vervoer wordt verminderd. Maar ondertussen zijn er nog nauwelijks concrete afspraken gemaakt.' De alliantie, waarbij onder meer de Rai Vereniging, de Bovag, de Nederlandse Spoorwegen en de ANWB zijn aangesloten, benadrukt tevens dat meer investeren in infrastructuur essentieel is.