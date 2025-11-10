In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Van halverwege de jaren tachtig tot en met begin deze eeuw waren zevenzits MPV’s , al dan niet met schuifdeuren, bij bosjes vertegenwoordigd op de Nederlandse wegen. Een segment dat anno 2025 vrijwel compleet is uitgestorven en is overgenomen door een stortvloed aan SUV’s. Vandaag schotelen we je deze Amerikaans-Duitse Opel Sintra uit maart 1999 voor.

De keuze was reuze op zevenzittergebied, zeker zo halverwege de nineties. Wie een groot gezin had of dat ambieerde, kon zijn of haar zuurverdiende guldens stukslaan op een Chrysler (Grand) Voyager, Pontiac Trans Sport of Renault Espace. Wie liever wat Aziatisch had, kon een Honda Shuttle of Toyota Previa in de orderboeken aanvinken.

Ook Opel vond dat het zich maar eens in de strijd moest mengen en introduceerde daarom in 1996 de zevenzits MPV Sintra, die een jaar later onze kant op kwam. Dit was in tegenstelling tot de Astra of de Vectra geen ‘echte’ Opel (of Vauxhall). De door General Motors gebouwde Sintra werd gebaseerd op de Pontiac Trans Sport, een grote Amerikaan met schuifdeuren. De Sintra is ook de enige personenauto van Opel met schuifdeuren in de geschiedenis van het merk.

Het motorenaanbod van de Sintra was in ieder geval overzichtelijk: er was een handgeschakelde 2.2 zestienklepper met 141 pk, een 3.0 V6 met 201 pk en standaard automaat en de 2.2 DTi-16V diesel met 115 pk, die ook in de Vectra en later de Zafira huisde. Die was er zowel met handbak als automaat. Wegens tegenvallende verkopen en de komst van de kleinere maar betere Zafira werd de productie al na twee jaar stopgezet. De bedroevende score van twee van de vijf sterren in de botsproef van EuroNCAP had dan ook geen positieve invloed op de verkopen.

Deze rode Sintra is tevens de enige die er te koop wordt aangeboden op het AutoWeek occasionplatform. Met een datum eerste toelating van 5 maart 1999 is het een laat exemplaar, maar wel de goedkoopste die je toentertijd kon krijgen: de 2.2-16V GLS. Het instappertje had standaard onder meer elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels, een info-display, getint glas en lichtmetaal. De kilometerstand van 138.931 valt best mee, zeker voor een ruim 26 jaar oude grote gezinsauto. Dat kan ook van de prijs wel gezegd worden, die €3.440 bedraagt. De rode lak is niet verweerd, de bekleding is nog heel netjes en de laatste particuliere eigenaar reed er liefst zestien jaar mee rond. Dat moet toch wel het nodige vertrouwen scheppen.