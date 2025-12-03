Ga naar de inhoud
Vergeten tol te betalen in Nederland? Betalingsherinnering wordt 9 euro!

Extra scherp zijn

1
Tol A24 Blankenburg (ANP)
Lars Krijgsman

Ben jij vergeten je verschuldigde tol te betalen nadat je over de A24 tussen Vlaardingen en Rozenburg hebt gereden? Let dan extra goed op. De betaalherinnering die je straks krijgt gaat flink geld kosten.

Op 7 december 2024 werd de snelweg tussen Vlaardingen en Rozenburg geopend. Dat is de eerste snelweg in Nederland waar je elektronisch tol moet betalen. Dat houdt voor veel mensen in dat je achteraf online de tol moet betalen. Niet iedereen denkt daar tijdig aan. Sinds de opening van de Blankenburgverbinding zijn tot en met september dit jaar al 200.000 boetes uitgeschreven voor het niet betalen van de tol. Zonde natuurlijk. De betalingsherinnering die je krijgt voordat er een boete op de mat valt, gaat straks ook geld kosten.

De verschuldigde tol moet je binnen 72 uur betalen. Als je dat niet doet, krijg je per post een betalingsherinnering. Tot op heden werd voor ongeveer 15 procent van de tolritten een dergelijke betalingsherinnering gestuurd. Tot op heden was die betalingsherinnering kosteloos. Vanaf 7 december - exact een jaar nadat het stuk snelweg werd geopend - betaal je €9 aan administratiekosten voor zo'n betalingsherinnering. Het is mogelijk om de zogeheten e-Tol automatisch te betalen. Volgens RDW wordt inmiddels bijna 80 procent van de rolritten automatisch betaald. Wie o0k automatisch wil betalen, kan zich aanmelden bij een van de drie aanbieders van een automatisch betaalsysteem: Flitsmeister, 24Toll en Move-izi.

