De Volkswagen ID4 is op technisch vlak al meermaals vernieuwd en ondergaat straks een echte metamorfose. Daar hoort zelfs een naamsverandering bij: de grondig vernieuwde ID4 heet waarschijnlijk Volkwagen ID Tiguan.

Volkswagen beweegt toe naar een toekomst waarbij de volledig elektrische ID-modellen en modellen met een traditionele modelnaam naar elkaar toegroeien. Zo krijgt de Polo met verbrandingsmotoren zeer binnenkort een elektrisch alternatief dat ID Polo heet, terwijl hij volgens de oude naamstrategie ID2 zou hebben geheten. Daarnaast spreekt Volkswagen al enige tijd over de komst van een elektrisch equivalent van de Golf waarvoor het de modelnaam ID Golf op de planken heeft liggen. En de ID4 dan? Je raadt het al; die gaat waarschijnlijk Volkswagen ID Tiguan heten.

De Volkswagen ID4 verscheen in 2020 en is de afgelopen jaren op technisch vlak meermaals herzien. Een reguliere facelift waarbij het uiterlijk van de elektrische SUV mild onder handen wordt genomen, komt er niet. Wél pakt Volkswagen de ID4 stevig aan. Medio vorig jaar gaf Volkswagen al aan dat de ID4 op termijn sterk wordt herzien. Het bolle, afgeronde ID-design dat de ID4 kenmerkt, moet daarbij plaatsmaken voor designelementen die beter aansluiten op het strakkere design dat Volkswagen op de ID Polo introduceert. Reken dus op een facelift die zo ingrijpend is, dat de grens tussen facelift en generatiewissel vervaagt. Een beetje van beide dus. De ID Polo staat dit jaar nog bij de dealers en dus ligt het voor de hand dat Volkswagen de introductie van de sterk vernieuwde ID4 aangrijpt om ook maar direct de modelnaam van die SUV te wijzigen naar ID Tiguan.

Van voor naar achter

De Volkswagen ID Tiguan zien we op deze foto's voor het eerst. Dat de ID Tiguan voortborduurt op de ID4, zie je aan de raampartij. Die komt - op de vorm van het achterste zijruitje na - overeen met die van de ID4 en ook de achterportieren lijken uitwisselbaar. Verder verandert vrijwel alles, van de verlichting tot het plaatwerk. Kijk maar eens naar de voorzijde: daar zien we nieuwe voorschermen, een nieuwe voorklep en we zien zelfs al de contouren van de nieuwe koplampen en het rechtlijniger getekende geheel dat zich ertussen bevindt. De voorbumper is vermomd om op die van een ID4 te lijken, dus ook achter het stickerwerk gaat nieuws schuil.

De voorportieren van de Volkswagen ID Tiguan lijken identiek aan die van de ID4, maar niets is minder waar. Kijk maar eens naar het naar voren toe opwaartse lijntje achter de zijspiegel, dat is helemaal nieuw. De semi in de portieren verzonken handgrepen die de ID4 heeft, maken op de ID Tiguan kennelijk plaats voor conventionelere en ongetwijfeld goedkoper te produceren exemplaren. De achterzijde hangt nog fanatiek in de verhullende plakkers. Vrijwel alles dat je hier ziet, dient puur ter misleiding. Wel zien we hier een stukje van de lichtsignatuur. We verwachten dat de ID Tiguan van achteren bezien gelijkenissen vertoont met zijn op stapel staande kleine elektrische broer: de ID Cross.

Techniek

Wat de Volkswagen ID4 straks als ID Tiguan te bieden heeft, weten we nog niet. Waarschijnlijk hangt Volkswagen de naam MEB+ aan het op technisch vlak vast doorontwikkelde MEB-platform dat je momenteel onder de ID4 treft. De ID4 is er nu met 52-kWh, 77-kWh en 79-kWh NMC-accu's. We verwachten dat dat in ieder geval een deel daarvan plaatsmaakt voor fonkelnieuwe LFP-accu's.

ID 3 wordt ID Golf

De Volkswagen ID3 doorloopt straks dezelfde stappen als de ID4. Dat betekent dat ook de ID3 technisch wordt herzien en daarbij een grondig vernieuwd uiterlijk krijgt. Ook daarvoor verwachten we een nieuwe naam. Inderdaad: Volkswagen ID Golf.

Kijk niet gek op als we dit jaar meer gaan zien van de Volkswagen ID Tiguan (en ID Golf).

Volkswagen ID4 als occasion

Wist je dat je al een gebruikte Volkswagen ID4 koopt voor minder dan €16.000? In het uitgebreide occasionaanbod op AutoWeek.nl staan maar liefst 458 tweedehands Volkswagens ID4.