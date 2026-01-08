In Nederland is de Skoda Elroq niet aan te slepen. In Japan is die auto niet eens leverbaar. Daar is deze kleine maar bijzonder praktische Honda N-Box de absolute verkooptopper.

Wie het autonieuws op AutoWeek op de voet volgt, heeft de Honda N-Box ongetwijfeld al meerdere keren voorbij zien komen. De N-Box is dan ook al jaren een begrip. Althans, in thuisland Japan. De eerste generatie N-Box kwam in 2011 op de lokale markt en inmiddels is het even hoekige als kleine maar slimme stadsvriendje al een paar jaar aan zijn derde generatie bezig. Wat blijkt: het is de absolute verkooptopper in Japan.

De Honda N-Box is sinds 2011 de populairste auto in het zogenoemde kei-segment. Het Hondaatje is niet alleen de koning van zijn klasse, maar ook van de algehele automarkt. Sinds 2022 is de Honda N-Box namelijk de best verkochte auto van het land en dat maakt 2025 dus het vierde jaar waarin het kleintje de Japanse markt domineert. Er gingen er in 2025 maar liefst 201.354 exemplaren van over de toonbank. Zijn allerbeste jaar had de N-Box overigens in 2019. Toen vonden - van de tweede generatie - maar liefst 253.000 exemplaren een kersverse eigenaar. Sinds 2011 heeft Honda al 2,94 miljoen N-Boxjes verkocht. Een hele prestatie!

Voor wie het de afgelopen jaren gemist heeft: de Honda N-Box is een 3,4 meter kort en maar liefst 1,8 meter hoge stadsauto met een 658 cc kleine driecilinder. Die benzinemotor is er met 58 pk en wie de variant met turbo bestelt, krijgt 64 dappere pk'tjes op de voorwielen. De N-Box is een zogenoemde kei-car en dat betekent dat hij in Japan in aanmerking komt voor fiscaal voordeel. De N-Box is bovendien bijzonder slim ingedeeld. Hij heeft schuifdeuren, een flexibel interieur en is er in een flink aantal uitvoeringen.

De N-Box maakt deel uit van Honda's N-familie waar ook de huidige N-One, N-WGN en N-VAN deel van uitmaken. Van de N-One verscheen onlangs een elektrische afgeleide en die krijgt in ieder geval ook in het Verenigd Koninkrijk asfalt onder zijn wielen.