Vergeet de EQE: dit is de elektrische Mercedes-Benz E-klasse

Mercedes-Benz stopt met het EQ-label én op termijn ook met de EQE en EQS. Met elektrische auto's stopt Mercedes-Benz zéker niet en ook de E-klasse krijgt gewoon weer een elektrische equivalent. Die heet niet EQE, maar waarschijnlijk 'E-klasse met EQ-technologie'. Er is meer dan slechts een andere naam.

Net als veel merken introduceerde Mercedes-Benz enkele jaren geleden een aparte modellijn voor elektrische modellen. Zo kwamen er elektrische varianten van de GLA en GLB die achtereenvolgens EQA en EQB werden gedoopt. De elektrische alternatieven van de E-klasse en S-klasse werden zelfs volledig eigen modellen op een enkel voor EV's bestemd platform. Die Mercedes-Benz EQE en EQS kregen naast een eigen basis ook een volledig eigen exterieurdesign die ze in niets op de E- en S-klasse liet lijken. Het EQ-label zoals je dat jaren kende wordt ten grave gedragen. De elektrische 'G-klasse met EQ-technologie' en de evengoed elektrische 'GLC met EQ-technologie' geven aan hoe het straks gaat. Dedicated EV's, die naamgevingstechnisch aan het model worden gekoppeld waar ze als elektrisch alternatief voor dienen. Dat brengt ons bij de auto op de foto's. Die moet de Mercedes-Benz EQE doen vergeten.

De opvallend 'gebogen' EQE en EQS zijn geen lang leven beschoren. Zo maakt de Mercedes-Benz EQE plaats voor de auto die je op deze foto's voor het eerst in testkostuum ziet. Opnieuw is het een elektrisch alternatief voor de E-klasse, maar heet ditmaal waarschijnlijk voluit 'Mercedes-Benz E-klasse met EQ-technologie'. Waarschijnlijk zal Mercedes-Benz er ook simpelweg met 'elektrische E-klasse' naar refereren. Duidelijk is dat de auto helemaal niets deelt met de E-klasse die met verbrandingsmotoren is uitgerust, net zo goed als de 'elektrische GLC' geen techniek deelt met de brandstof-GLC.

Onder de elektrische E-klasse die je op deze foto's ziet, schuilt een variant van Mercedes' fonkelnieuwe MB.EA-platform. Mogelijk leent de elektrische E-klasse zelfs de versie daarvan die onder de elektrische GLC zit, uiteraard met aangepaste afmetingen. Een ander groot verschil met de EQE die de sedan op deze foto's vervangt, is zijn voorkomen. De aalgladde vorm van de EQE maakt plaats voor een traditioneler gelijnde sedankoets waarbij er meer visueel onderscheid is tussen de achterruit en de achterklep.

Voor technische gegevens is het nog veel te vroeg. Of de elektrische E-klasse de EQE op elk vlak overtreft valt nog te bezien. Met de elektrische varianten van de CLA bewijst Mercedes-Benz dat het ook uit een 'minder gebogen' gelijnde sedan een heel groot bereik kan geven. Mogelijk heeft de E-sedan dankzij zijn nieuwe platform helemaal niet een EQE-vorm nodig om hem wat actieradius betreft voorbij te gaan. Ter herinnering: de Mercedes-Benz EQE met het hoogste uithoudingsvermogen is de EQE 350+ die 670 kilometer uit zijn 96-kWh accu perst. De elektrische CLA schopt het al tot een bereik van bijna 750 kilometer. Overigens krijgt ook de C-klasse een elektrisch alternatief naast zich. Die moet de strijd met de BMW i3 aangaan. Mercedes-Benz werkt onder meer ook nog aan een volledig nieuwe elektrische opvolger van de GLB.