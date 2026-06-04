Een heftige verrassing van Audi. Het heeft opeens een fonkelnieuwe supercar. En dat is een heftige. Dit is de Audi Nuvolari; een hybride krachtkanon dat met 1.001 pk nog sterker is dan neefje Lamborghini Temerario.

Highlights Audi Nuvolari

1.001 pk sterke plug-in hybride krachtkanon

Nieuwe designstijl

De Temerario voorbij

Twee jaar nadat de tweede generatie van de Audi R8 met pensioen ging, heeft het merk weer een nieuwe supercar. Daar hangt een bekende naam aan: Nuvolari. In 2003 vernoemde het al een studiemodel naar de gelijknamige legendarische coureur Tazio Nuvolari. In tegenstelling tot de concept-car van 23 jaar geleden gaat de nieuwe Audi Nuvolari wél in productie. Met de komst van de Audi Nuvolari heeft de Audi R8 een opvolger.

Waar de eerste Audi R8 een neefje was van de Gallardo en de laatste R8 het Duitse equivalent van de Huracán was, zou je verwachten dat de Nuvolari gerelateerd is aan de Lamborghini Temerario. Audi zegt daar zelf niets over. Beide superexoten hebben een plug-in hybride aandrijflijn, al verslaat de Audi de Lamborghini op meerdere fronten.

De sterkste en snelste Audi ooit

Dat begint al bij het vermogen. Achter de voorstoelen van de Audi Nuvolari ligt een 4,0-liter grote V8 met twee turbo's. Die levert 800 pk en 730 Nm en kan doortrekken tot 10.000 tpm. Net als in de Temerario. Net als in de Lamborghini wordt die achtcilinder bijgestaan door maar liefst drie axiale fluxmotoren. Twee daarvan zitten op de vooras. Ongeacht waar ze zitten, zijn ze elk goed voor 150 pk. De elektromechanische dans die de V8 en de elektromotoren opvoeren, levert de Duitse exoot een systeemvermogen op van 1.001 pk. De Temerario blijft op een allerminst magere 920 pk steken. Zelfs zonder de elektromotoren zou de Nuvolari sterker zijn dan de R8 ooit is geweest (maximaal 620 pk). Dat de Audi Nuvolari de boeken in gaat als het sterkste en snelste productiemodel van Audi ooit, is dan ook vast geen verrassing.

De vierwielaangedreven Audi Nuvolari ramt vanuit stilstand in 2,6 seconden naar een snelheid van 100 km/h. Al na 6,8 tellen raas je ermee met een snelheid van 200 km/h over het asfalt. De topsnelheid van de Nuvolari: 350 km/h. Op de 0-100-sprint is de Audi 0,1 tel rapper dan de Temerario en ook de topsnelheid ligt boven die van de Lamborghini (343 km/h). Verwaarloosbare verschillen, maar dat een Audi binnen de Volkswagen Group wint van een vergelijkbaar model van Lamborghini, is opmerkelijk. De Nuvolari is een plug-in hybride. De accu is met 7,3 kWh bijna twee keer zo groot als die van zijn Italiaanse neefje. Hoeveel kilometers de Nuvolari daaruit wringt? Dat meldt Audi niet en dat geeft al aan dat de kWh's vooral zijn toegevoegd voor knalharde prestaties.

Design

Dat Audi bloedserieus was toen het zei dat de Audi Concept C nieuw Audi-design introduceerde, bewijst deze Nuvolari vanuit elke hoek. Net als die Concept C heeft de Nuvolari strakke lijnen die gecombineerd worden met een voorzichtige hoeveelheid rondingen. Daarmee haalt Audi een deel van de designfilosofie terug die het pak hem beet 20 jaar geleden volgde. Aan de voorzijde zien we platte, boos de wereld in turende koplampen. Centraal in de neus zit een verticale grille waarmee Audi knipoogt naar grilles als die van de Audi A6 (C6). Ondanks dat de Nuvolari een wild apparaat is om te zien, zit er relatief veel rust in het ontwerp. Dat is in het huidige autolandschap best een verademing, zéker als het om supercars gaat. De met gaten gelardeerde achterzijde contrasteert met de rest van de koets en voegt een fikse dosis bruutheid toe.

De lakkleur van het getoonde exemplaar heet Titanium. Die kleur werd ook gebruikt voor de genoemde Concept C en wie Formule 1 kijkt, herkent het vast van Audi's F1-auto.

Ook vanbinnen is de Audi Nuvolari strak en overzichtelijk. We zien een verticaal display dat het dashboard met de middentunnel verbindt. Achter het stuurwiel zit een enigszins afgeschermd digitaal instrumentarium. Ook ín de Audi vallen de strakke lijnen en ietwat industriële invloeden op. Kijk maar eens naar de vormgeving van de deurpanelen.

Formule 1

De Audi Nuvolari is gebouwd rond wat de Duitsers het 'Audi Space Frame' noemen; een lichtgewicht basis waar de uit koolstofvezel vervaardigde carrosserie omheen is gebouwd. De Nuvolari heeft actieve aerodynamica en is op lange rechte stukken in staat de achtervleugel een standje lager te zetten. Dat vermindert de luchtweerstand, met een hogere topsnelheid tot gevolg. Bij stevig remmen draait het spoiler- en vleugelwerk juist om zoveel mogelijk luchtweerstand en neerwaartse druk op te wekken. In totaal gaat het om maximaal 400 kilo. De achtervleugel is overigens ook met een druk op de knop in te stellen, behalve als de supercar in E-Hybrid-modus wordt gereden.

Om de Nuvolari weer fatsoenlijk tot bedaren te kunnen brengen, beschikt de super-Audi aan de voorzijde over remschijven met een diameter van 42 centimeter. Daar bijten remklauwen met tien zuigers zich in vast. Aan de achterzijde zijn de schijven 32 centimeter groot en hebben de remklauwen vier zuigers. Volgens Audi heeft het voor de remmerij geput uit F1-ervaring en kunnen de remschijven beter dan reguliere exemplaren tegen hoge temperaturen. Een speciaal koelsysteem moet daarbij helpen. Remmen gaat overigens zonder fysieke connectie tussen het rempedaal en het remsysteem. Brake by wire dus.

Audi gaat van de Nuvolari slechts 499 exemplaren produceren. De eerste exemplaren zien in de eerste helft van volgend jaar het levenslicht. Of uit Concept C ook nog een kleiner en minder wild productiemodel voortvloeit? Daar lijkt het wel op. Audi gaf bij de presentatie van de Concept C namelijk aan dat het daarvan afgeleide productiemodel eind 2027 gelanceerd zou worden. Er komt dus nog meer aan!