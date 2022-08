In het plan van de Britse overheid staat namelijk dat fabrikanten wettelijk verantwoordelijk worden gesteld voor de acties van het voertuig als dat autonoom rijdt. Dat betekent dus dat de ontstane schade na een ongeval niet meer op de bestuurder kan worden verhaald, maar dat de fabrikant de knip moet trekken. Die wetgeving zou vanaf 2025 in moeten gaan. Verder investeren de Britten omgerekend €117 miljoen in onderzoek en ontwikkeling rondom autonoom rijden. Van dat bedrag wordt omgerekend ruim €41 miljoen geïnvesteerd in het onderzoek naar de veiligheid van zelfrijdende voertuigen. Volgend jaar moet de eerste stap al gezet worden: dan willen de Britten deels zelfrijdende auto's (niveau 3) toelaten op grote wegen.

"We willen dat het Verenigd Koninkrijk voorop gaat lopen bij de ontwikkeling en het gebruik van deze fantastische technologie", aldus minister van transport Grant Shapps. "Daarom investeren we miljoenen in belangrijk onderzoek en het opstellen van de wetgeving, zodat we het volledige voordeel dat deze technologie belooft kunnen benutten."

Het plan van de Britse overheid richt zich op autonome auto's van niveau 4 en -5. Dat zijn auto's die in principe zonder tussenkomst van de bestuurder kunnen rijden, waarbij niveau 5 het meest verregaande niveau is. In dat geval wordt iedere vorm van manuele controle geschrapt en kan de auto ook zonder mensen aan boord zelfstandig een weg naar zijn bestemming vinden.

Nog niet aan toe?

De Europese Unie werkt ook aan een wettelijk kader rondom autonoom rijden, maar de Europese wetgever gaat nog niet zo ver dat de verantwoordelijkheid bij fabrikanten wordt neergelegd. De EU wil als tussenstap eerst de verkoop van niveau 3 autonome auto's toestaan, waarbij de bestuurder alleen in specifieke situaties de controle uit handen kan geven en altijd zelf verantwoordelijk blijft. Het Verenigd Koninkrijk gaat dus nog een stapje verder door de fabrikant verantwoordelijk te stellen als de auto zelf rijdt.

Autofabrikanten lijken momenteel echter nog niet toe aan een massale uitrol van de twee hoogste niveaus van autonoom rijden. 'Full Self Driving' van Tesla zit bijvoorbeeld nog in de bètafase - overigens niet zonder problemen - en ook concerns als Geely, General Motors en Volkswagen zitten nog in de experimentele fase wat niveau 4 autonoom rijden betreft. Daarbij: zit de consument wel te wachten op autonome auto's? Uit een groot Amerikaans onderzoek bleek van niet, al kan dat op de Europese markt natuurlijk anders zijn.