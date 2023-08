'Verdere accijnsverhoging op brandstof ligt nog op tafel'

Brandstof werd begin juli in één klap weer een stuk duurder en daar blijft het mogelijk niet bij. Er gaan stemmen op om de verdere accijnsverhoging per 1 januari niet door te voeren, maar de regering lijkt daar niet in mee te gaan.

De tijdelijke accijnsverlaging die vorig jaar werd ingesteld als reactie op de enorm gestegen brandstofprijzen werd per 1 juli grotendeels teruggedraaid. Per 1 januari zou dan de rest volgen én komt er een inflatiecorrectie overheen. Het resultaat: benzine wordt grofweg 21 cent per liter duurder dan nu, terwijl het nu alweer dik €2 per liter kost. In de grensstreek wordt alarm geslagen, want daar zou het niet alleen slecht nieuws zijn voor de pomphouders, maar ook voor lokale winkeliers.

Volgens RTL Nieuws gaan er in Den Haag daarom stemmen op om die verdere verhoging niet door te voeren. Vooralsnog liggen de plannen echter gewoon op tafel en lijkt het erop dat de partijen die tegen zijn met heel goede plannen moeten komen om het van tafel te krijgen. Het probleem is dat het niet doorvoeren van die verhoging ervoor zorgt dat er een gat van honderden miljoenen euro's in de begroting wordt geslagen en dat geld moet dan ergens anders vandaan komen. In dat geval zal er dus op een andere post moeten worden bezuinigd of zal er juist een andere belastingverhoging tegenover komen te staan.

Op Prinsjesdag, 19 september, komen de definitieve plannen naar buiten, maar kijk er niet gek van op als een eventuele 'meevaller' aan de pomp voor die tijd al naar buiten komt.