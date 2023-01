'Veiligheidssystemen helpen premie autoverzekering nog niet omlaag'

Moderne veiligheidssystemen zoals bijvoorbeeld Autonomous Emergency Braking en Lane Departure Warning hebben ongetwijfeld al de nodige ongelukken weten te voorkomen. Steeds meer auto's hebben de nieuwste ADAS-systemen aan boord om eventuele missers van de bestuurder op te vangen. Met die ontwikkelingen zou je wellicht verwachten dat de premies voor autoverzekeringen zakken. Of dat die in ieder geval voor auto's met dergelijke systemen omlaag kunnen. Toch is dat in de praktijk niet zo, ook al daalt volgens Menno Dijcks, expert autoverzekeringen bij vergelijkingssite Independer, door deze systemen wel het aantal schadeclaims.

"Het klopt inderdaad dat ook in Nederland het aantal schadeclaims door deze nieuwe technieken daalt", aldus Dijcks in gesprek met AD.nl. "Maar het herstellen van schades bij auto’s met deze moderne techniek is een stuk kostbaarder. Het resultaat is dat het bedrag per schadeclaim stijgt, waardoor het totale bedrag dat verzekeraars uit moeten keren in een jaar niet echt verandert, of zelfs stijgt." Omdat de sensoren doorgaans aan de buitenkant van de auto zitten, raken ze vrij makkelijk beschadigd, zelfs bij een lichte aanrijding. Dan loopt het al snel in de papieren.

Een ‘domme’ bumper vervangen, kost in de meeste gevallen een paar honderd euro. Voor een ‘slimme’ bumper, met ingebouwde sensoren, ligt dat bedrag al snel boven de €1.000. Reparaties aan de voorruit zijn vaak ook fors duurder als het gaat om meer dan schade aan het glas. Veel autoruiten hebben ingebouwde sensoren of camera’s die afstand, regen en daglicht meten. Zelfs als die systemen niet per se hoeven worden vervangen, kan het nodig zijn om ze na schade aan de voorruit opnieuw af te stellen. Meten ze verkeerd, dan kan de auto op ongelukkige momenten ingrijpen en meer schade veroorzaken dan voorkomen. Zo’n ‘herijking’ van een rijhulpsysteem kost gemiddeld rond de €200. Hoewel auto's met moderne ADAS-systemen dus minder snel schade zullen hebben of veroorzaken, heffen de kosten dat voordeel dus door de bank genomen weer op.

Premie autoverzekering stijgt zelfs

Eind 2022 werd er al gewaarschuwd dat een autoverzekering in 2023 gemiddeld zelfs weer duurder wordt. Dat werd behalve aan inflatiecorrectie toegeschreven aan gestegen herstelkosten. Ook zijn er verzekeraars die juist wel het aantal schadegevallen zagen stijgen.