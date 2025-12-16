Met een groeiend aantal zero-emissiezones is het steeds lastiger geworden om als ondernemer nog je werk te doen met een niet-elektrische bedrijfswagen. Toch leidt dat vaak eerder tot weerstand en creativiteit dan tot de aanschaf van een elektrische bus, blijkt uit onderzoek.

De Monitor Lichte Bedrijfswagens van RAI Vereniging laat zien dat lang niet alle MKB-ondernemers enthousiast staan te klappen bij het idee om een elektrische bestelauto te ‘moeten’ aanschaffen. Dat nieuws had natuurlijk zomaar van de Stichting Open Deur kunnen komen, maar het is toch interessant om de ontwikkelingen in bedrijfswagenland te volgen. Sinds de bpm voor bedrijfswagens de prijs van een nieuwe, niet-elektrische bestelbus met €76,57 per gram CO2 opdrijft en Zero-Emissiezones het werken met zo’n bus ook in steeds meer (ook vaak kleinere) steden onmogelijk maken, lijkt de elektrische bedrijfsauto namelijk het enige alternatief.

Dan maar met de personenauto

Ondernemers zijn echter creatief, blijkt ook hier. Zo kiest een groep ondernemers ervoor om spullen die naar zo’n zero-emissiezone moeten, af te leveren op een ‘hub’ buiten die zone. Ook kiest 15 procent van de ondernemers ervoor om niet met een bedrijfsauto, maar simpelweg met een personenauto het centrum van zo’n stad in te rijden. De zero-emissiezones gelden immers niet voor personenauto’s. De grootste groep, namelijk 34 procent, accepteert simpelweg dat er minder of geen werk meer aangenomen kan en zal worden van klanten in ZE-zones.

Vooral ondernemers in het midden- en kleinbedrijf verwachten serieuze gevolgen. Zo geeft 57 procent van de bedrijven met één lichte bedrijfswagen en 61 procent van de bedrijven met twee tot vijf bedrijfswagens aan dat zij waarschijnlijk afscheid nemen van klanten die zijn gevestigd in een ZE-zone. Daarbij stelt een grote meerderheid bij het MKB (72% bij bedrijven met 1 voertuig, 80% bij 2 tot 5 bedrijfswagens) dat zij de extra kosten voor verduurzaming niet kunnen terugverdienen. Meer dan de helft (respectievelijk 52% en 51%) acht het overstappen naar elektrische bedrijfswagens zelfs onmogelijk.

Bij grote organisaties met 50 of meer bedrijfswagens is het aanzienlijk makkelijker om de overstap naar elektrisch (deels) te maken. Slechts 12 procent van deze groep geeft aan afscheid te zullen nemen van klanten in ZE-zones.

Meer praten

Huub Dubbelman, voorzitter van de sectie Personenwagens en Lichte Bedrijfswagens bij RAI Vereniging, ziet in deze cijfers het bewijs dat beleidsmakers niet voldoende gesproken hebben met mkb’ers. “De uitkomsten van de Lichte Bedrijfswagens Monitor 2025 zijn zorgelijk. Wij pleiten voor verduurzaming van het zakelijke wagenpark, maar deze resultaten tonen aan dat de bpm-maatregel in de praktijk juist leidt tot uitstelgedrag, een lagere intentie om te elektrificeren en een duidelijke verschuiving naar jong gebruikte dieselvoertuigen in plaats van elektrische alternatieven. Hierdoor wordt de aanschaf van nieuwe (elektrische) bedrijfswagens verder vooruitgeschoven en komt de beoogde transitie naar emissieloze mobiliteit in het MKB juist verder onder druk te staan. Wij doen daarom een dringend beroep op beleidsmakers om in de toekomst bij dergelijke vergaande plannen eerder in gesprek te gaan met de branche. Zo kunnen ongewenste negatieve effecten in een vroegtijdig stadium voorkomen worden."