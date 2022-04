Veel minder auto's verkocht in Europese Unie, Nederland uitzondering

In maart zijn in de Europese Unie veel minder nieuwe personenauto's verkocht dan in diezelfde maand vorig jaar. De verkoopdaling bedraagt maar liefst een kleine 21 procent. Dat blijkt uit cijfers die de Europese brancheorganisatie ACEA vrijgeeft.

In maart zijn in de Europese Unie in totaal 844.187 nieuwe personenauto's verkocht, maar liefst 20,5 procent minder dan in maart 2021. Toen werden nog ruim een miljoen (1.1062.511) nieuwe personenauto's gekentekend. Het brengt de verkoopcijfers van het eerste kwartaal van dit jaar in de Europese Unie op 2.245.976 stuks, ruim 12 procent minder dan in er in de eerste drie maanden van 2021 in de Europese Unie werden geregistreerd.

Volgens de ACEA liggen de aanhoudende verstoringen in de toeleveringsketen, aangejaagd door de oorlog in Oekraïne, ten grondslag aan de verkoopdaling. In het gros van de EU-landen lag de verkoopdaling in maart boven de 10 procent. In Oostenrijk nam de verkoop in maart met 30 procent af, in Denemarken met 38 procent en in Zweden zelfs met 40 procent. In Duitsland viel tevens een grote verkoopdaling waar te nemen (-17,6 procent), hetzelfde geldt voor Frankrijk (-19,5 procent), Italië (-29,7 procent) en Spanje (-30,2 procent).

In Nederland nam het aantal nieuw geregistreerde personenauto's in maart echter toe en wel met 3,8 procent tot een kleine 25.000 stuks. Over het eerste kwartaal bezien blijven de registraties in Nederland nog weel achter bij die van vorig jaar (-2,5 procent).