Veel meer winst voor BYD

Het Chinese – en inmiddels ook in Europa bekende – BYD kan terugkijken op een uitstekend kwartaal. Ten opzichte van een jaar geleden noteren we groeicijfers tot meer dan 400 procent, bij een Chinees marktaandeel dat vooral op het gebied van PHEV’s en EV’s indrukwekkend is.

BYD sluit het kwartaal af met een nettowinst van omgerekend bijna €540 miljoen. Volgens de Financial Times is dat meer dan verwacht en een groei van maar liefst 411 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Daar hoort natuurlijk wel een vette kanttekening bij, want begin 2022 zat China nog middenin zeer strikte Covid-lockdowns. Toch is het resultaat indrukwekkend, zeker omdat het volgt op een groei van – toch nog – 400 procent die in 2022 als geheel werd gerealiseerd. Kijken we naar het aantal verkochte auto’s, dan is daar volgens Carnewschina sprake van 90 procent groei.

De groei is extra opvallend omdat BYD ongeveer een jaar geleden besloot om in het geheel geen auto’s meer te verkopen met louter een verbrandingsmotor aan boord. De aantallen worden dus geheel gehaald met stekkerauto’s, verdeeld over plug-in hybrides en volledig elektrische auto’s. Volgens Carnewschina zijn EV’s goed voor bijna de helft van de totale verkopen, namelijk 48 procent. Op EV-gebied heeft BYD daarmee in China een marktaandeel van bijna 40 procent, goed voor een absolute nummer 1-positie op dit vlak. Ter vergelijking: Tesla heeft een aandeel van 17 procent in de Chinese EV-markt. Als het gaat om plug-in hybrides, doet BYD het relatief nog beter: 62 procent van de in China verkochte PHEV’s zou een BYD-product zijn. BYD is ooit begonnen als accubouwer en levert nog altijd batterijen aan andere fabrikanten. Op die markt heeft het bedrijf een aandeel van 17 procent, toch ook nog heel behoorlijk.