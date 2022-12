Veel meer Nederlanders betrapt op rijden onder invloed

De mens blijkt hardleers. In de eerste tien maanden van dit jaar zijn er meer automobilisten betrapt op rijden onder invloed dan vorig jaar. Inderdaad, niet alleen meer dan in de eerste tien maanden van 2021, maar meer dan in dat complete jaar.

Tot en met oktober dit jaar schreef de politie meer dan 36.000 boetes uit voor rijden onder invloed, zo meldt ANP op basis van een analyse van de politiecijfers. In tien maanden zijn er al meer bekeuringen uitgeschreven voor rijden onder invloed dan in heel 2021 (31.600 stuks).

'Ja, maar 2021 was een coronajaar en dus kwamen we minder vaak buiten de deur' - horen we je denken. Maar ook in het laatste jaar vóór corona (2019) werden met 32.000 uitgeschreven boetes minder voor rijden onder invloed bekeurd dan in de eerste tien maanden van dit jaar. Overigens gaat het niet alleen om rijden onder invloed van alcohol. Ook rijden onder invloed van drugs, of medicijnen of bestuurders die een alcoholtest weigerden zijn opgenomen in de cijfers. In ongeveer een derde van de gevallen ging het om automobilisten jonger dan 25 jaar.

Alcoholinstituur STAP zegt niet precies te weten waarom er meer mensen onder invloed toch zijn gaan rijden. STAP spreekt van een mogelijk 'aftercovideffect'. "Mensen konden lang niet uitgaan, het is mogelijk dat mensen die tijd willen inhalen. We zien bijvoorbeeld ook dat het alcoholgebruik onder jongeren absoluut niet is afgenomen", aldus een woordvoerder van STAP. De politie zegt niet meer te zijn gaan controleren.