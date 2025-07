Het zal je maar gebeuren: terugkeren op het parkeerterrein waar je je auto een paar uur geleden hebt achtergelaten, om te ontdekken dat deze is gestolen . Dikke pech? Of had je er iets tegen kunnen doen?

De tijd is voorbij dat auto’s werden gestolen door een deur te forceren en een paar draadjes te verbinden onder het dashboard: ook dieven gaan met hun tijd mee. Met elektronische apparatuur die in de afstandsbediening van een Playstation past, worden de ontgrendelings- en startcodes van autosleutels op afstand uitgelezen. Vervolgens rijden de dieven binnen enkele seconden ongehinderd weg.

Steeds meer autofabrikanten plaatsen een bewegingssensor in de sleutel. Als deze een bepaalde tijd niet wordt verplaatst, wordt het radiosignaal uitgeschakeld en kan het voertuig niet meer illegaal worden geopend en weggereden. Volgens de Allgemeiner Deutscher Automobil-Club (ADAC), de Duitse ANWB, is deze methode echter minder veilig, aangezien keyless diefstalondanks deze ‘slapende sleutel’ nog steeds mogelijk is zolang het radiosignaal niet is uitgeschakeld.

Ook zijn steeds meer autosleutels voorzien van Ultra Wide Band-technologie (UWB). Dit zorgt ervoor dat het voertuig de werkelijke afstand van de autosleutel tot de auto herkent, waardoor deze alleen start als de sleutel zich in de buurt bevindt. Het grootste deel van de diefstallen van voertuigen vindt plaats in de nacht en voor het huis. In die gevallen is de ‘slaapsleutel’ 100 procent effectief.

Autobezitters van modellen met keyless entry-systemen kunnen volgens de ADAC zelfs tweemaal slachtoffer worden. Als de gestolen auto door de politie wordt gevonden en onderzocht, zijn er geen sporen van braak of andere diefstal te vinden. Dit kan leiden tot problemen bij de schadeafhandeling of tot vermoedens dat de eigenaar de diefstal slechts in scène heeft gezet om verzekeringsfraude te plegen.

Kijk hier bij de ADAC of jouw auto is voorzien van een bewegingssensor