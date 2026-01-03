Verzekeringsmaatschappijen en automobilistenclubs waarschuwen automobilisten om niet met een donsjack of andere dikke winterjas in de auto te stappen. De paar centimeter speling tussen de gordel en het lichaam kan zorgen voor levensbedreigende verwondingen.

In deze tijd van het jaar is het vaak ijskoud als je in de auto stapt. Daarom houden veel mensen hun dikke (dons)jack de hele autorit aan. Nieuw onderzoek van de Noorse verzekeringsmaatschappij Trygg Forsikring toont aan dat 56 procent van alle automobilisten niet de moeite neemt om zijn of haar winterjas uit te trekken.

En hoewel het in Nederland ’s winters wat minder koud is dan in Noorwegen, is zonder jas autorijden ook hier geen lolletje. Rijden met een dikke jas is desondanks een gevaarlijke fout.

Minder snel strak

Het is cruciaal voor de veiligheid dat de veiligheidsgordel strak om het lichaam zit bij een botsing. Met de veiligheidsgordel over een dikke jas heen ontstaat speling, waardoor het langer duurt voordat de gordel strakker zit bij een botsing.

Een crashtest van de Duitse Adac laat zien dat een loszittende gordel na een klap in de maag kan snijden en de darmen, lever en milt kan beschadigen. Dit kan inwendige bloedingen veroorzaken en levensbedreigende verwondingen opleveren.

Ook loop je het risico verder naar voren te worden geslingerd dan nodig is voordat de gordel strakker wordt. Dit verhoogt het risico op letsel. Bij een botsing moet het mechanisme van de veiligheidsgordel onmiddellijk vergrendelen en het lichaam op zijn plaats houden.

Niet voor niets worden autocoureurs voor ze aan een race beginnen snaarstrak ingesnoerd.

Gevaar voor inwendige bloedingen

De ANWB, de Duitse Adac en Veilig Verkeer Nederland roepen bestuurders en passagiers al langer op hun dikke winterjas of donsjack uit te trekken in de auto.

Dus: verwarm de auto van tevoren indien mogelijk, zet eventuele stoelverwarming aan, trek je jas uit als je in de auto zit en maak de veiligheidsgordel zo strak mogelijk vast. Niet voor niets kun je in landen als Frankrijk, België en Spanje een boete krijgen van minimaal 174 euro als je een te dikke jas aan hebt.

Kleding van wol of fleece is beter

Om warm te blijven kun je als alternatief beter warme kleding van fleece of wol aantrekken, omdat deze kledingstukken dunner zijn dan een winterjas. En lukt het niet om je voor te bereiden, adem dan voor je vertrekt even uit en trek je gordel zo strak mogelijk aan om de ruimte tussen de gordel en je lichaam zoveel mogelijk te beperken.