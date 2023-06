VDL voorkomt rechtszaak: OR Nedcar krijgt geldstromen te zien

De ondernemingsraad (OR) van Nedcar heeft een aangekondigd kort geding tegen eigenaar VDL van de autofabriek in Born in de pauzestand gezet. Dat gebeurde nadat VDL inzage had beloofd in door de OR opgevraagde stukken. Het medezeggenschapsorgaan wilde via het kort geding onder meer inzage afdwingen in het afkoopbedrag dat BMW aan VDL heeft overgemaakt vanwege voortijdige beëindiging van het contract. Dat geld zou mede bedoeld zijn voor een sociaal plan, nu duizenden medewerkers van Nedcar hun baan dreigen te verliezen. 70 procent zou bedoeld zijn voor een sociaal plan. De OR wil precies weten of het geld daar ook voor wordt gebruikt. Tussen de vraag van de vakbonden en het bod van VDL over een nieuw sociaal plan ligt een verschil van zo’n €20 miljoen . De vakbonden en OR begrijpen niet waarom het bedrijf hier moeilijk over doet. Dat leidde al tot stakingen. Ook vrijdag wordt weer gestaakt.

De OR krijgt dus nu zonder tussenkomst van de rechter inzage in de stukken, maar vindt de voorwaarden die de directie hiervoor stelt wel onacceptabel. In een brief vroeg de advocaat van de or woensdagavond om mildere voorwaarden. Nu mag de vijfkoppige financiële commissie van de or de gevraagde stukken alleen onder toezicht van de financieel directeur van VDL inzien, zegt OR-voorzitter Abdel Lahssaini. Er mogen geen aantekeningen van worden gemaakt. In de ruimte waar de stukken liggen in Eindhoven, mag geen pen, papier, mobieltje of fototoestel mee naar binnen, aldus Lahssaini. Dit op straffe van €10.000 per overtreding. Bovendien mag wat gelezen is, met niemand worden gedeeld. De OR deed een tegenvoorstel waarbij er wel aantekeningen gemaakt kunnen worden, en inzage mogelijk is zonder de aanwezigheid van iemand van VDL. Een brief met dit voorstel is woensdagavond de deur uitgegaan.