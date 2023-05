VDL-topman richt zich tot Nedcar-personeel

Het is sinds begin deze maand onrustig bij VDL Nedcar vanwege onzekerheden over de toekomst. Topman Willem van der Leegte richt zich nu tot het personeel. Hij vraagt 'de rust te bewaren', al erkent hij ook dat het moeilijke tijden zijn.

VDL Nedcar-topman Willem van der Leegte heeft het personeel in een videoboodschap opgeroepen om de rust te bewaren. Dat schrijft 1Limburg, dat de boodschap in handen kreeg. Van der Leegte noemt de afgelopen weken en dagen 'hectisch voor iedereen'. Ook schetst hij een beeld over het toekomstperspectief voor het personeel nu er geen nieuwe opdrachtgever is gevonden voor als het contract met BMW afloopt. Dat heeft als gevolg dat "we niet in staat zijn om alle medewerkers van VDL Nedcar na maart 2024 te kunnen behouden. En dat is natuurlijk gewoon een ontzettend klotebericht."

Onder het personeel van Nedcar is er veel teleurstelling, boosheid en zorg over de ontstane situatie en de toekomst. Van der Leegte: "We begrijpen die zorgen en voelen ons verantwoordelijk voor een goede oplossing. Dat betekent niet alleen het maximale doen om zoveel mogelijk banen te behouden, maar daar hoort ook een goed sociaal plan bij. Daar willen we graag met de vakverenigingen uitkomen."

Het stranden van gesprekken over dat sociaal plan leidde op 3 mei tot een wilde staking bij VDL Nedcar. Ook op 4 mei werd het werk neergelegd en werden delen van het terrein geblokkeerd. 5 mei leek de rest voorlopig terug vanwege een ultimatum om de directie aan tafel te krijgen, daar ging de directie niet op in en begin deze week was het daarom opnieuw raak.