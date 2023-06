VDL Nedcar en vakbonden sluiten akkoord

VDL Nedcar was lang het podium van door onvrede aangejaagde stakingen en begin juni volgde meer slecht nieuws toen VDL Nedcar bekend maakte om bijna de helft van alle werkplekken te schrappen. Vakbonden en VDL hebben nu een klap gegeven op een nieuw sociaal plan voor de werknemers in de autofabriek in Born, zo meldt ANP.

Dinsdagavond zaten vakbonden FNV, CNV en De Unie lang met elkaar om de tafel om tot een nieuw sociaal plan voor de werknemers van VDL Nedcar te komen.

De vakbonden en VDL Nedcar zijn het onder meer eens geworden over de ontslagvergoeding. De ontslagvergoeding over de eerste vijftien jaar is normaal gesproken een derde maandsalaris per dienstjaar, maar gaat worden vermenigvuldigd met factor 1,9. Heb je langer dan vijftien jaar bij Nedcar gewerkt, dan bedraagt die factor 2,7. Verder is onder meer afgesproken dat werknemers wiens dienstverband erop zit, enkel vrijwillig elders in het bedrijf een baan kunnen krijgen. Als dat niet lukt, wordt zoveel als mogelijk gezocht naar (passend) werk in de regio.

Door de diverse stakingen in mei is de productieachterstand opgelopen tot 6.000 auto's. ANP meldt dat is overeengekomen dat het personeel van VDL Nedcar gaat overwerken om die achterstand in te halen.

Het akkoord wordt donderdag nog aan de leden worden voorgelegd, daarna is het officieel. Van de 3.950 medewerkers bij Nedcar houdt het voor 1.800 van hen per 1 november op. Het gaat om 1.000 vaste krachten en 800 uitzendkrachten.