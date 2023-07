VDL gaat speciale G-klasses in elkaar zetten voor Defensie

Een mooie opsteker voor VDL: diens Special Vehicles-tak heeft een flinke order binnengesleept. Het Duitse Rheinmetall mag voor de Nederlandse en Duitse Defensie in totaal ruim 3.000 exemplaren van de hier afgebeelde Caracal gaan bouwen. VDL Special Vehicles is door Rheinmetall aangesteld voor de assemblage van een deel daarvan.

Rheinmetall zal zelf ook een deel van de auto's assembleren in een eigen faciliteit ook hier in Nederland, namelijk in Ede. Voor Rheinmetall is het een order met een waarde van €1,9 miljard, het is nog niet bekend wat het VDL oplevert. VDL Special Vehicles, dat zijn hoofdkwartier in Eindhoven heeft, zal de assemblage van de Caracal onderbrengen in Born. Volgens het Eindhovens Dagblad gaat het in eerste instantie om 250 exemplaren, met de optie op nog eens 250 stuks.

Van de in totaal ruim 3.000 te bouwen speciale G-klasses gaan er ruim 1.000 naar de Nederlandse krijgsmacht. In het eerste kwartaal van volgend jaar moeten de eerste exemplaren afgeleverd worden. De basis voor de Caracal is de huidige in 2018 geïntroduceerde G-klasse. "De Caracal biedt maximale mobiliteit, een lichtgewicht ontwerp en optioneel monteerbare beschermingselementen voor het tegengaan van ballistische- en landmijndreigingen," aldus Rheinmetall. Het kloppend hart is een 249 pk sterke 2,9-liter zes-in-lijn dieselmotor, dezelfde motor als je vindt in de G350d, alleen dan met iets minder vermogen. Het is een zware jongen: 4.900 kilo. Voor Nederlandse militairen zal het een vertrouwde aanblik zijn: de G-klasse is al decennia niet weg te denken bij onze krijgsmacht.