VDL gaat mogelijk zelfrijdende shuttles bouwen

VDL Groep en het Duitse Schaeffler beogen de gezamenlijke ontwikkeling van autonome shuttles, die dan door VDL in Born gebouwd gaan worden. Als het zover komt, zouden vanaf 2030 duizenden exemplaren per jaar gebouwd kunnen worden.

VDL Groep is druk bezig met het binnenhalen van opdrachten. Dat is niet alleen belangrijk voor de toekomst van het bedrijf, maar ook zeker voor het voortbestaan van de productiefaciliteit in Born. Daar zijn het immers erg onzekere tijden sinds bekend is dat de deal met de BMW Group ten einde komt. VDL heeft meerdere ijzers in het vuur en nu komt daar eentje bij: een samenwerking met Schaeffler.

Bij IAA Mobility in München presenteren de twee bedrijven samen een conceptversie van een autonome shutlle, bedoeld als aanvulling op het bestaande Openbaar Vervoer. Het gaat om een 5 meter lang zelfrijdend elektrisch voertuig met negen zitplaatsen, een laadvermogen van een ton en een topsnelheid van 70 km/h. Op een acculading zou zo'n 100 km af te leggen moeten zijn, volgens VDL komt het in de praktijk neer op 350 km per dag met enkele laadsessies tussendoor. Mensen zouden de shuttle zelf op kunnen roepen via een app. Mobileye is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de autonome rijsystemen. VDL Groep verwacht dat er de komende jaren wereldwijd steeds meer vraag komt naar dergelijke shuttlediensten en wil er naar eigen zeggen vroeg bij zijn.

De huidige verwachting is dat er vanaf 2025 in de praktijk getest kan worden met deze shuttles, waarna er dan vanaf 2030 'enkele duizenden' exemplaren op jaarbasis gebouwd kunnen worden in Born. Willem van der Leegte, de topman van de VDL Groep, verklaart: “Autonome shuttlevoertuigen gaan een belangrijke rol spelen in onze toekomstige mobiliteitsbehoeften. Dit voertuigconcept past naadloos in onze brede mobiliteitspropositie die design, elektrificatie, connectiviteit, autonoom rijden en services omvat. Uiteraard is deze beoogde samenwerking een fantastische mogelijkheid om te pionieren en te innoveren met onze gewaardeerde partners Schaeffler, Mobileye en andere.”