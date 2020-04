Vauxhall: 'Auto kopen op afstand mogelijk nieuwe norm'

We moeten allemaal zoveel mogelijk thuisblijven. Op dit moment hoef je eigenlijk alleen nog de deur uit voor boodschappen en zelfs dat kan steeds vaker ook via bezorgservices. Meer dan ooit tevoren komen we erachter hoeveel we via onze telefoon of computer vanuit huis kunnen regelen. Dat geldt zelfs voor de aanschaf van een nieuwe auto, illustreert Vauxhall-baas Stephen Norman. In gesprek met Autocar legt hij uit dat Vauxhall op dit moment vrijwel uitsluitend via telefonisch contact nieuwe auto's aan de Britten verkoopt. Hoewel de verkopen momenteel uiteraard erg tegenvallen, gaat het op die manier toch nog door.

Norman werkt naar eigen zeggen zelf ook een paar uur per dag mee in de snel opgezette telefonische verkoopdienst van Vauxhall. Hij vindt het opvallend goed werken en denkt dat het een opmaat is naar een grote verandering in de autoverkoop. "Ik denk dat kopers dit (na de coronacrisis, red.) blijven doen. Vóór de epidemie gebeurde dit al in de voeding- en kledingindustrie. Nu komt het naar de auto-industrie", aldus Norman. Hij denkt niet dat de dealers helemaal zullen verdwijnen, maar vermoedt wel dat er veel meer op afstand zal worden geregeld en dat mensen bijna alleen nog maar naar de dealer zullen komen om hun auto uiteindelijk op te halen. Dealers zullen mogelijk sterk worden vereenvoudigd. Norman waarschuwt er wel voor dat het kopen van een nieuwe auto 'niet saai moet worden'.