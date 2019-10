Vanuit alle hoeken: Suzuki S-Presso

Voor de vorm. In letterlijke zin. Suzuki heeft namelijk meer beeldmateriaal vrijgegeven van de guitig genaamde S-Presso en dat betekent dat de voor India bestemde hatchback nu ook van achteren is te bekijken.

De Suzuki S-Presso heeft al een aantal keer op het digitale podium van deze website gestaan, maar een auto die vernoemd is naar een sterk kopje koffie verdient het natuurlijk ook om zich vanuit alle hoeken aan de wereld te tonen. Het is voor het eerst dat de complete achterzijde van de S-Presso, die na de Cappuccino de tweede Suzuki is met een caffeïneverslaving, in beeld is gebracht. Suzuki omschrijft de S-Presso als - jawel - een auto met een SUV-karakter. Het merk rechtvaardigt dat naar eigen zeggen onder meer door de auto vierkante wielkastranden en kunststof aankleding rondom mee te geven.

De S-Presso is een 3,57 meter korte hatchback die 1,52 meter smal en zo'n 1,55 meter hoog is. De wielbasis van de net als de Swift op het Heartect-platform geplaatste auto bedraagt 2,38 meter. Onder de kap van de tegenhanger van modellen als de Renault Kwid ligt in alle gevallen een 68 pk en 90 Nm sterke 1,0-liter grote driepitter. Schakelen gaat normaliter met een handgeschakelde vijfbak, maar wie het wenst, kan een gerobotiseerde handbak bestellen. Het gemiddeld verbruik ligt in de handgeschakelde versie op 4,6 l/100 km.

Niet geheel onbelangrijk en zeker niet vanzelfsprekend: de Kwid heeft standaard twee airbags, ABS en gordelspanners. Ook parkeersensoren achter behoren tot de standaarduitrusting. Airco en stuurbekrachting zijn daarentegen voorbehouden aan het tweede uitrustingsniveau. In het opvallend speels vormgegeven interieur zien we een dashboard dat in het midden een grote ronde vorm heeft. Onder de overkapping ervan is onder meer de digitale snelheidsmeter ondergebracht. Lager monteert Suzuki - tegen bijbetaling - een infotainmentdisplay met een diameter van 14-inch. Het systeem kan overweg met Apple CarPlay en Android Auto.

De vanafprijs van de S-Presso ligt in India op omgerekend € 4.740. De duurste variant, met gerobotiseerde handbak, verwisselt vanaf omgerekend € 6.310 van eigenaar.