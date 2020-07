Vanafprijs vernieuwde Jaguar I-Pace bekend

Jaguar meldt welk bedrag het minimaal wil ontvangen voor de eerder dit jaar gemoderniseerde I-Pace. De elektrische Engelsman is per direct te bestellen.

In juni gaf Jaguar zijn eerste elektrische model ooit een opfrisbeurt en nu meldt de Nederlandse importeur dat de vanafprijs van de aangescherpte SUV-achtige is vastgesteld op € 81.855.

De vernieuwde I-Pace is van buiten nagenoeg niet van het in 2018 gepresenteerde origineel te onderscheiden. Wel bracht de moderniseringsronde een iets belangrijks met zich mee. De aangescherpte I-Pace krijgt voortaan een 11 kW boordlader en daarmee kun je bij diverse openbare laadpunten én als je laadbox thuis ervoor geschikt is drie-fasenladen. Met een 11 kW-laadbox is één uur laden voldoende voor 53 kakelverse WLTP-kilometers in je accupakket. In 8,6 uur is de volledige 90 kWh weer vol te jagen met stroom. Via een 100 kW snellader kun je zelfs 127 kilometer per kwartier binnenhalen. Hiermee heeft Jaguar een belangrijk kritiekpunt van de I-Pace verholpen.

De aandrijflijn van de opgewaardeerde I-Pace blijft intact en dat houdt in dat er aan de gezamenlijk 400 pk en 696 Nm sterke elektromotoren niet wordt gerommeld. In het interieur vouwde Jaguar onder meer het nieuwe Pivi Pro-infotainmentsysteem dat in de Land Rover Defender debuteerde. Hier lees je alles over de vernieuwde I-Pace.