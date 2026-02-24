Ben jij een scheurneus die het niet zo nauw neemt met de maximum toegestane snelheid? Dan ben je op de snelweg vast alert op de Audi's A6 in politietrim. Vanaf nu kun je - net als elke fatsoenlijke verkeersdeelnemer - een heel andere snelle politieauto in je binnenspiegel aan zien komen stormen.

De Audi's A6 Avant 3.0 TDI met 286 pk sterke V6 maken plaats voor een model van een ander Duits merk: Mercedes-Benz. Het nieuwe zogeheten Snelle Interventievoertuig (SIV) van de politie is namelijk de Mercedes-Benz E 450d 4Matic. Net als de Audi heeft ook die een dieselmotor en vierwielaandrijving, al is de E-klasse een stuk sterker. De Mercedes-Benz E-klasse heeft als 450d namelijk een 3.0 zes-in-lijn die 390 pk levert. Toe maar! Het eerste exemplaar is nu overhandigd aan de politie, er volgen er uiteraard meer.

De Mercedes-Benz E 450d 4Matic is uitgevoerd als AMG Line, maar is ook uitgevoerd met zaken die voor de gewone Mercedes-klant niet beschikbaar zijn. Van interne optische signalering tot aangepaste stoelen waarmee agenten met politie-uitrusting ook prettig hun kilometers kunnen maken. Daarnaast kan de politie voor diverse politieapplicaties de schermen die in de E-klasse zitten gebruiken. Tussen september en december zijn al drie E-klasses als SIV-testvoertuigen ingezet. Volgens Paul van Musscher, directeur Politiedienstencentrum Nederland, hebben tijdens die testperiode opgedane ervaringen geleid tot kleine wijzigingen in de uiteindelijke uitrusting van de SIV's.

Rap zijn de nieuwe Snelle Interventievoertuigen in ieder geval. De 0-100-sprint zou volgens de website van de politie in 4,8 seconden achter de rug zijn en daarmee lijkt de Mercedes-Benz E 450d 4Matic als SIV ondanks zijn extra uitrusting net zo rap als een regulier exemplaar. De topsnelheid: 250 km/h. Geen ontkomen aan dus.