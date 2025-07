We kunnen rustig stellen dat Mercedes de automaathendel aan de stuurkolom groot heeft gemaakt, althans in Europa. Het gaat vandaag zelfs om een hele specifieke automaathendel, die we de afgelopen jaren bij allerlei verschillende modellen van allerlei verschillende merken tegenkwamen.

‘Column Shifters’, zoals een versnellingshendel aan de stuurkolom ook wel wordt genoemd, zijn van oudsher toch vooral een Amerikaanse aangelegenheid. In een ver verleden was alles anders, maar in recenter tijden was het vooral Mercedes dat de voordelen van dit concept inzag. Bij auto’s die louter als automaat verkrijgbaar zijn, maakt een automaathendel aan de stuurkolom immers veel ruimte vrij op de middenconsole. Bij Mercedes besloot men rond 2010 om automaathendels steeds meer en vaker naar de stuurkolom te verplaatsen, enigszins afhankelijk van model en (aanvankelijk) motorisering. Een paar jaar later stapte men over op een nieuw soort automaathendel, die ongeveer tien jaar geleden in vrijwel iedere Mercedes te vinden was.

Kopie

Niets mis mee, want het ding zag er strak uit en werkte goed. Naar beneden voor ‘D’, omhoog voor ‘R’ en op het uiteinde drukken voor ‘P: kind kan de was doen. Qua ontwerp was deze hendel min of meer een kopie van de hendel aan de overzijde, een gecombineerd exemplaar voor richtingaanwijzers, grootlicht en ruitenwissers. Deze indeling hanteert Mercedes nog altijd, al zijn de Duitsers inmiddels overgestapt op een andere vormgeving voor de hendel.

Maar waarom zijn we zo gefascineerd door die ‘oude’ hendel van ‘Das Haus’? Dat komt niet door de hendel zelf, maar door wat er in de loop der jaren met deze specifieke bedieningshendel is gebeurd. We vonden hem vanaf 2012 al terug in de Tesla Model S, al laat dat zich nog verklaren door het aanzienlijke aandeel dat Mercedes’ moederbedrijf Daimler destijds in Tesla had.

Door naar China

Ook anno 2025 komen we die inmiddels dik tien jaar oude Mercedes-hendel in talloze modellen tegen, en dat laat zich meestal heel wat lastiger verklaren. Het jongste voorbeeld is de Mazda 6e. Die komt ondanks die merknaam uit China, en laten ze daar nu echt dol zijn op dit Mercedes-ontwerp.

Een soortgelijke hendel vinden we bijvoorbeeld ook terug in meerdere modellen van Xpeng en Leapmotor, terwijl Aiways het basis-ontwerp met andere functies gebruikt in combinatie met een separate en tussen de stoelen geplaatste automaatknop. Sowieso hebben de meeste merken die voor de 'Mercedes-hendel' kozen, ook een variatie op de linkerhendel voor ruitenwissers en andere functies bedacht. In dezelfde Duitse stijl, uiteraard.

De betrokken merken hebben behalve hun afkomst niets met elkaar te maken, en een duidelijke link met Mercedes ontbreekt ook. Het zal in veel gevallen dan ook eerder om kopieergedrag dan om licentieproductie gaan. Toch is dit opvallend, want we kunnen ons geen ander zichtbaar auto-onderdeel voor de geest halen dat zo massaal wordt overgenomen of gekopieerd. Jij wel?